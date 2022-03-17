汉密尔顿-维斯塔芬，对立的两名飞行员

刘易斯·汉密尔顿（梅赛德斯）和马克斯·韦尔斯塔芬（红牛）的目标相同。这是关于周日在巴林争夺一级方程式赛车世界冠军的头衔，但原则上他们是对立的。

其中之一是与迈克尔·舒马赫一起在 F1 中获得最多奖项的七次冠军。另一个是他第一次成为冠军。一个人在 37 岁时已接近职业生涯的黄昏，另一个即使在 24 岁开始第八个赛季时仍处于黎明时期。

英国人 “刘易斯爵士” 于1985年1月7日出生于伦敦北部的登机城市斯蒂夫尼奇，成为第一个也是唯一一个打破精英赛车运动玻璃天花板的黑人车手。

他的父亲出生于哈瑟尔特市，是比利时母亲的儿子，他于1997年9月30日在比利时开车，是一级方程式赛车手 “疯狂的麦克斯”，成为F1中最年轻的车手（2015年17岁），也是大奖赛最年轻的冠军（2016年，18岁）。

为了达到顶峰，两个竞争对手走了截然不同的道路。

-Leon (es)-

汉密尔顿在Netflix系列电视剧《为生存而努力》中说：“对胜利的渴望被深深铭刻，因为他是操场上最后一位当选的人。“我绝对比和我在一起的大多数球员都要好，但我是唯一一个排队的黑人男孩。”我强调了这一点。

出生在牧场上的Verstappen在Viaplay平台上的一部纪录片中解释说，他记得当父亲赢得冠军头衔时，“在卡丁车上必须经常旅行的艰难时刻”（他拒绝在Netflix上发表评论）。

无论是在赛道外，在牧场还是在新闻发布会上，他们都是不同的。经常参加时装周的汉密尔顿以其设计师服装脱颖而出，而Verstappen仍然是经典之作。

可以肯定的是，汉密尔顿下周将在巴林或沙特阿拉伯就人权问题发表立场。素食主义者是一位成为少数民族律师的英国人，他在环境保护方面也采取了立场。

Verstappen 在这些问题上没有太多延伸。“脚踏实地”，他似乎只关心赛道和他的家人，但一切都是相关的。年龄也可以在汉密尔顿和仍然领先于自己的维斯塔彭之间的差异中发挥重要作用，汉密尔顿已经在考虑职业生涯后该怎么做。

在赛道上，汉密尔顿被认为是 “干净的”。Vestappen 通常被描述为 “侵略性”，但今天他为自己辩护说 “我更加平静和放松”。

当然，英语有一个老智者的视角，他在2014年至2020年之间赢了六次。胸口有狮子纹身，他在没有捕食者触手可及的情况下统治了很长时间。除了Verstafen有一头狮子，头盔上画着图腾动物。

-决斗还是坎帕尔战斗？-

他们的竞争并不新鲜，其根源是2015年荷兰年轻人的到来。很长一段时间以来，“刘易斯国王” 决定发表尖锐的言论，毫不费力地关注他。在2018年第一次崩溃之后，汉密尔顿估计荷兰人 “缺乏成熟度”。

Verstappen 说：“责怪最小的孩子很容易。”决斗已经开始，只有红牛机器才能与梅赛德斯相提并论。自2014年以来，梅赛德斯为汉密尔顿提供了非常占主导地位的汽车以及混合动力技术的兴起。

2020年，麦克斯没有闭嘴。“刘易斯非常出色，当然也是最好的人之一，但他不是神。”即便如此，汉密尔顿还是赢了。在塞巴斯蒂安·维特尔（2010年至2013年）赢得四次世界冠军之后，我们不得不等到2021年才能再次见到红牛。

从银石赛道（Silverstone）到阿布扎比、蒙扎或圣保罗（São Paulo），他们进行了高速对抗，超越了边界并取得了惊人的成绩。理由是有争议的，尤其是在受伤的汉密尔顿完成比赛时，他支持韦尔斯塔芬，后者在最后一圈超越了他。

如果红牛汽车发生蒙扎撞车事故并以银色箭头作为象征，他们的竞争在2022年会是什么样子？到目前为止，卡洛斯·塞恩斯的查尔斯·勒克莱尔和法拉利等其他车手都想踏上赛场。如果是这样，那是决斗还是投球战？

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