了解秘鲁食谱，准备最好的大蒜面包

当天的新食谱来测试你的烹饪技巧。从这个意义上讲，现在可以随时食用它就像零食一样，这使您可以在一段时间内减少饥饿感。这是关于大蒜面包，它会为你的味蕾带来愉悦感。

按照这些思路，Acomer.pe 有一个简单的配方来大量准备美味的大蒜面包。大蒜面包可降低胆固醇水平和血压。它有助于预防前列腺癌。大蒜中的有机化合物可以对压力起到保护作用。此外，它还减少了肝脏损害。

按顺序遵循食材，并逐步进行准备，以继续您的烹饪技巧，这将使您向家人展示所有东西都不是在外面购物。学习新菜需要主动，这是你证明这一点的机会。祝你好运。

成分

-法式长棍面包-1（单位）

-黄油-100（克）

-碎大蒜-1（汤匙）

-切碎的香菜-1（汤匙）

-帕尔马干酪或马苏里拉奶酪-（品尝）

-干牛至-（品尝）

准备

-将法式长棍面包切成斜切片，放在一旁。

-在一个碗里，混合100克黄油，1汤匙碎大蒜和1汤匙切碎的欧芹。集成后，冷藏直至准备使用。

-将每片面包上组成的黄油涂抹，然后放在烤盘上。同时，您可以将烤箱预热至200ºC。

-在 200°C 的温度下将面包片烘烤 10 分钟别把视线从他身上移开，他可能会燃烧。

-从烤箱中取出即可食用。

-如果您想要特殊的大蒜面包，可以在上面加入磨碎的奶酪，干牛至，然后将其放入焗烤几分钟。

解释性视频

大蒜禁令的其他好处

-防止感冒。

-它充当天然抗生素，因为它富含大蒜素，就像抗菌剂一样

-有助于防止真菌的出现。已经发现许多真菌对这种食物敏感

-调节糖水平

-在心脏手术期间和心脏病发作后帮助保护心脏。

吃面包的科学防御

研究人员达格芬·奥恩告诉：“我们对全谷物消费和健康后果进行了几次荟萃分析，例如 2 型糖尿病、心血管疾病、癌症和过早死亡。” 伦敦帝国理工学院公共卫生学院的媒介。“当我们研究谷物的特定来源时，我们发现全麦面包、全麦早餐谷物、糙米和小麦麸皮的风险很小。”

Aune 不同意面包被视为 “垃圾” 食品，但事实恰恰相反。他说：“全麦面包很健康。”他的研究发现，每天消费相当于7.5片全麦面包与 “最佳健康结果” 有关。

尽管他认为食用白面包没有 “很大的好处”，但这位专家指出，将其与体重增加和其他不健康后果相关的证据 “远不如支持全麦面包的积极影响的数据”。

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