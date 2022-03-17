法新社格林尼治标准时间 12:00 的总体预测

主要新闻

乌克兰-俄罗斯冲突：俄罗斯入侵三周后，乌克兰谴责欧洲的新 “隔离墙”

洪都拉斯美国：洪都拉斯法官批准将前总统埃尔南德斯送往美国进行贩毒

— 俄罗斯和俄罗斯在乌克兰的冲突

基辅：

俄罗斯入侵三周后，乌克兰谴责欧洲的新 “隔离墙”

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基指责俄罗斯在欧洲 “在自由与奴隶制之间” 修建新的 “隔离墙”，此前俄罗斯周四指责莫斯科轰炸了平民为难民的剧院，并写下了从空中可以看到的 “儿童” 一词。

丹尼·坎普和德米特罗·戈尔什科夫

（乌克兰冲突俄美制裁，中心说明，1,100字-已发送）

照片、信息图表和视频

Jin：

联合国希望保护乌克兰难民免受贩运者的侵害

数百万逃离乌克兰战争的难民成为各种贩运者的潜在猎物，因此联合国希望尽快解决这个问题，以保护妇女、儿童和最弱势群体。

By Nina Larsen

（联合国乌克兰冲突俄罗斯移民难民暴动，采访，500 字-已经播出）

视频

Praga：

已经关闭了很长时间的中欧已经向乌克兰难民敞开了大门。

他们因在2015年对来自中东和非洲的移民和难民关闭大门而受到批评，七年后，中欧国家接受了前所未有的逃离乌克兰战争的人数。

扬·弗莱默

（捷克乌克兰争议俄罗斯欧盟匈牙利斯洛伐克波兰移民，焦点，750 字-12H30 GMT）

乌克兰利沃夫：

愿意返回祖国的乌克兰妇女

逃离炸弹后，尽管与俄罗斯的战争造成了破坏，但乌克兰妇女在朝圣几天后仍返回了自己的国家。

（在乌克兰争议俄罗斯，特色，600 个字-13H00 格林威治标准时间）

照片、视频

加拿大温尼伯：

加拿大人为了帮助乌克兰抵抗而抛弃生命

本周三，瓦尔坦·达夫蒂安（Vartan Davtian）买了一张前往乌克兰的门票，以保卫他长大的国家，离开工作岗位并在加拿大过上安全安静的生活。

作者：吉纳维芙·诺曼

（加拿大冲突援助战争乌克兰俄罗斯，焦点，600 字-12H00 GMT）

图片

莫斯科：

莫斯科证券交易所用俄罗斯的钱从天堂到地狱

莫斯科证券交易所以丰富的资金和投资者的方式在2021年收盘，但前所未有的冲突和关闭使许多俄罗斯人因乌克兰的袭击而陷入困境。

（乌克兰俄罗斯冲突价值市场制裁，焦点，600字-已经播出）

存档视频、照片

巴黎：

小提琴，乌克兰音乐家的 “抵抗武器”

维拉·利托夫申科（Vera Litovshenko）在乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）的一个避难所中，在社交媒体上引起轰动，他在视频中为全世界的同胞拉小提琴，“让你在几分钟内都忘记了战争。”

By Lana Mussaoui

（乌克兰冲突中的俄罗斯文化音乐，焦点，600 字-12H30 格林威治标准时间）

基辅：

击败费德勒后，斯塔科夫斯基前往卡拉什尼科夫保卫基辅

2013年，当他在温布尔登网球公开赛上击败伟大的罗杰·费德勒时，他感到非常惊讶。今天，乌克兰网球选手谢尔吉·斯塔霍夫斯基在基辅附近巡逻军装和卡拉什尼科夫，后者表示将 “保护到最后” 免受俄罗斯军队的攻击。

作者：伊曼纽尔·杜帕克

（网球 UKR 俄罗斯-乌克兰争端采访，700 字 — 12H30 格林威治标准时间）

照片、视频

也在体育议程上宣布

— 美国洪都拉斯

特古西加尔巴：

洪都拉斯法官批准将前总统埃尔南德斯送往美国进行贩毒

特古西加尔巴法官周三批准将洪都拉斯前总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯（2014-2022）引渡到美国，并要求他们被控贩毒，非法使用武器和运输约500吨可卡因。

（洪都拉斯、美国、司法、贩毒政治、中央笔记、900 字-已发送）

特古西加尔巴：

“JOH” 能够因美国盟友的毒品贩运而从洪都拉斯引渡

他自称是洪都拉斯毒品卡特尔主销的刽子手，但最终陷入了同样的麻袋。Te Gucigalpa法官批准引渡到美国，以面对前总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯的贩毒指控。

（洪都拉斯美国贩毒司法，Semblance，800 字-已发送）

各地区其他新闻

— 美国

布宜诺斯艾利斯

阿根廷准备与国际货币基金组织批准450亿美元的新计划

阿根廷参议院将于周四举行最后讨论，批准与国际货币基金组织（IMF）达成的450亿美元的新协议，该协议将试图阻止违约的幽灵，遏制每年超过50％的失控通货膨胀。

（阿根廷债务大会政府，中央票据，500 字-格林威治标准时间 11H30）

— 欧洲

法国欧丁根：

海军陆战队守望者监视法国和英国之间的移民

“你的立场是什么？船上有多少孩子？你好？你好？老师？”。在法国北部的救援中心，运营商回应了在试图到达英国海岸时遇到困难的移民的请求，例如2021年有成千上万的移民。

作者：乔伊·勒罗伊

（法国英国移民运输海上紧急情况，报告，600 字-格林威治标准时间 11H30）

照片、视频

都柏林：

疫情两年后，圣帕特里克节重返爱尔兰

今年，由于战争，成千上万穿着乌克兰色彩的人以及爱尔兰参加了周四的传统圣帕特里克游行。由于大流行而取消了两个版本，这标志着该国的重生，这次游行又回来了。

作者：Heard

（爱尔兰病毒健康大流行节传统，精选，700 字-已播出）

照片、视频

— 亚洲

日本索马：

日本强烈地震造成160人死亡、受伤和物质损失

根据周四对官方平衡的向下修正，日本东部发生的7.4级强烈地震造成至少一人死亡，160多人受伤。

作者：小泽晴美，查理·特里巴洛

（日本地震海啸运输核电，中心说明，550字-已经传送）

照片、视频、信息图表

语言：

东帝汶投票决定结束政治封锁

东帝汶正准备在本周六的总统选举中投票，以结束这个前葡萄牙殖民地多年来一直存在的政治和经济瘫痪。

Jebonia Vieira 和 Lucy Godo 在雅加达

（帝汶的政治选举，演讲，500 字-格林威治标准时间 13H00）

图片

东京：

起义反对日本学校规定

在日本，每个学校机构都有自己的守则，但是一些学校的严格规定强加了从头到脚的一切都受到批评和诉讼。

长谷川恭子

（日本社会教育学校的孩子，焦点，600字-12H30 格林威治标准时间）播出）

存档照片

— 中东

亚丁港反映了也门长期战争的伤痕

有弹孔的房屋，建筑物变成了瓦砾，是许多 “烈士” 的肖像。在也门经历了七年的内战之后，临时首都亚丁出现了冲突的创伤，没有结束的迹象。

Shata Yaisi 港

（也门亚丁经济援助饥荒冲突起义通货膨胀军队，焦点，800字-已经播出）

照片、信息图表

— 社会

智利贻贝：

科学家们首次发现了在离智利海岸8000米以外的地方下降的新生物。

他们下降到离智利海岸8000米的深处，而人类却没有这样做，并在智利北部所谓的 “阿塔卡马海沟” 中发现了一种奇怪的微观生物，今天的科学家对这种微观生物的怀疑多于答案。

（智利海洋学海洋科学，焦点，550 字-12H30）

登上地中海的 Terra I Luna 号：

在地中海，海豚和鸟类必须与风电场一起生活。

海豚在游泳和跳跃，当帆船 “Thera i Luna” 航行时，数百只起重机在蔚蓝的海水上飞行，迎接未来将与地中海数十个风电场共存的野生动物。

（法国环境捕鱼电动保护海，精选，700字-已经播出）

视频、照片

意大利塔兰托：

意大利押注地中海第一座海上风电场

地中海的第一批风力涡轮机开始出现在意大利沿海地区，这是欧洲面对严重的能源危机的希望的象征，而乌克兰战争加剧了这种危机。

Ella IDE 的制造商

（意大利能源环境欧盟，报告，600 字-格林威治标准时间 15H00）

照片、视频

接受：

阿富汗丰富多彩的头饰文化

阿富汗位于中亚和南亚的十字路口，几个世纪以来一直是各种文化和民族的交汇点，其居民佩戴的各种头饰令人印象深刻就证明了这一点。

魏斯科哈尔港

（阿富汗文化休闲、摄影故事、350 个字-已传送）

图片

zm/bl