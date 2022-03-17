Fundéurae：“向天堂哭泣”，正确使用

马德里，3月17日（EFE）。由EFE机构和SAR推动的西班牙紧急基金会（FunDeurae）回忆说，“向天堂哭泣” 的构造被用作 “在天空中尖叫” 的同义词，因为它适合指代 “明显丑闻”：“适当的东西”。 但是，在媒体上，你可以读到诸如 “葡萄牙人向天堂大喊拯救替补席所花费的210亿美元”，“竞技向天堂呼喊他在瓦伦西亚的日程安排” 或 “丹麦向天堂哭泣”，“到底是什么？'” 从他进入《西班牙语词典》中可以看出，“to heaven” 到 “喊” 某事的短语需要一个主题来说明丑闻的原因。“这个家庭正在经历的遗弃正在向天空呼喊”。 当我们要谈论抗议时，会使用 “在空中哭泣” 一词，其主题是指进行抗议的人。此外，这种方式通常伴随着表达不满对象的补语，例如 “有些人在天堂里因腰带而哭泣”。因此，使用 “向天堂哭泣” 等同于 “向天堂哭泣” 是不正确的。 因此，在前面的例子中，“葡萄牙人向天堂大喊拯救替补席将花费210亿美元”，“关于他在瓦伦西亚的日程安排的空中呼喊” 或 “丹麦从空中喊道：'这到底是什么？'”。 由EFE研究所和西班牙皇家学院（RAE）推动的Fundéurae（www.fundeu.es）的主要目标是在媒体上正确使用西班牙语。 feu/cc