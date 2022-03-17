赞比亚前总统鲁皮亚·班达因国葬被解雇

赞比亚 17 Mar Lusaka 向上周五去世的前总统卢皮亚·班达说再见，享年 85 岁，并参加了纳米比亚和津巴布韦领导人以及其他非洲国家的前领导人和代表参加的国葬。 赞比亚总统哈海德·希西莱玛在活动中说：“由于前总统班达的去世，该国伤心欲绝。” 赞比亚总统补充说：“要纪念和庆祝 RB（前总统的著名绰号）的生活，没有比接受和平的价值、对和解与团结的渴望以及对爱国主义的热爱更好的方法了。” 津巴布韦总统艾默生·曼南加瓦和他的纳米比亚总统哈格·盖因戈布强调了班达的泛非性格以及奉献和奉献的遗产。 “班达总统是一位泛非主义者，也是我们地区独一无二的人物。”Mangagwa 回忆说。 2008年至2011年，班达参加了赞比亚反对英国殖民统治争取独立的斗争，成为赞比亚的第四任总统。 在就任总统之前，他曾在赞比亚担任驻埃及和美利坚合众国的大使，并担任联合国常驻代表等外交职务。 他的遗产在2013年受到损害，当时法官没有对他定罪，但被指控在执政期间非法获得高达1100万美元（约合1000万欧元）的资产。 正如他的儿子安德鲁·班达上周在当地媒体收集的一份声明中证实的那样，这位前领导人死于两年前被诊断出的结肠癌。 赞比亚政府宣布，这位前总统的商店将于明天在赞比亚首都卢萨卡举行。 cm-pm/mrguz