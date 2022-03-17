前非洲裔哥伦比亚部长将竞选法哈多的同事

波哥大，3月17日，非洲后裔、前环境部长路易斯·吉尔伯托·穆里略将担任副总统塞尔吉奥·法哈多，他是5月29日大选的哥伦比亚总统候选人之一。 穆里略在本周四的视频中说：“能够成为塞尔吉奥的副总统是一种极大的荣幸。”他将上周日赢得埃斯佩兰萨联盟中心冠军的法哈多描述为 “好朋友”。 法哈多在社交网络上的一段视频中说，穆里略（Murillo）曾在2012年担任乔科省省长几个月，“具备成为哥伦比亚总统的所有条件”。 55岁的穆里略（Murillo）与法哈多（Fajardo）一起，提出了 “领导哥伦比亚变革的最佳建议”，强调 “权力在该地区”，并强调其起源于乔科丛林，乔科丛林是该国最少的国家存在的最被忽视的部门之一。乔科丛林毗邻北太平洋和巴拿马。 在2018年上次选举中获得第三名的法哈多在本次选举中处于不利地位，因为磋商中获得的选票少于左翼和右翼磋商的选票，而且选票也少于左翼条约的第二位候选人。弗朗西亚·马尔克斯，历史咨询。 左翼候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）在周日总统大选期间的党内磋商以及哥伦比亚右翼联盟团队、麦德林前市长费德里科·古铁雷斯和帕哈多的内部磋商中赢得了近450万张选票，获得的选票仅超过72万张人们得到了照顾。 该中心最初是作为角色联盟的候选人，来自绿党的候选人和法哈多，亚历杭德罗·加维里亚或豪尔赫·恩里克·罗贝多等知识分子的候选人，但是在经历了许多冲突和内部斗争之后，它导致了明显分歧的磋商。 当协商投票后的第二天也举行议会选举时，法哈多承诺，工会是一个 “巨大的政治挑战”，对哥伦比亚来说是一个改变。 他还表示，他将向800万没有参加选举的人 “打电话给他们，邀请他们，并鼓励他们参与我们提出的变革”。 除了参加磋商的人外，总统候选人是英格丽·贝当古（Ingrid Betancourt），民粹主义的前布卡拉曼加市长鲁道夫·埃尔南德斯（Rodolfo Hernandez）必须提出并正式确定副总统的方案，以便从5月29日的第一轮比赛开始。 到目前为止，只有 Betan Court 和 Hernandez 宣布了第二个。在第一种情况下，曾协助解放贝当古行动的退休上校何塞·路易斯·埃斯帕萨（JoséLuis Esparza）和农业工程师兼大学副校长马雷伦·卡斯蒂略（Marelen Castillo）是前布卡拉曼加市长。 time/jga/drh (照片)