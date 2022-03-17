“蛋” 的父亲特雷维诺威胁新拉雷多的官员要儿子的出生证明

3月13日星期日，东北卡特尔领导人埃尔韦沃胡安·赫拉尔多·特雷维诺·查韦斯被捕，继续引发暴力，尽管他是已经被引渡到美国继续其程序。

塔毛利帕斯州政府周三报告了最近发生的事件之一。在一份声明中，宣布一对夫妇前往新拉雷多的第一个民事登记处索取主角的出生证明。

根据资料，这些人自称是Treviño Chavez的律师和父亲，后者保证，他们来访的唯一理由是要求以他们声称代表的名义签发这份文件。

但是，官员们表示，根据塔毛利帕斯州政府民事登记总协调局发布的行政协议，要求的出生登记处已于2020年11月13日被取消，因为它是通过使用虚假数据生成的。

为此，“El Huevo” 的律师和父亲被告知不可能提出他们的请求。两人立即撤出，但不久之后在武装平民的陪同下返回，他们威胁该机构的工作人员要求出示出生证。

工作人员遵守了命令，发现实际上没有办法签发文件。由于他们不接受 “否” 的答案，这对夫妇和指挥部使用武力，要求对上述出生证的存在给予某种承认。

办公室的工作人员以及房舍内的用户都目睹了整个情况。到目前为止，没有关于这一事实造成物质损失或人员受伤的报告。

最后，当局详细说明说，相关申诉已提交司法部长办公室和总检察长办公室，供其整理和调查。还宣布，国家政府不承认在这种针对塔毛利帕斯州官员的暴力局势下签发的任何文件。

他被指定为东北卡特尔（CDN）及其武装部队（称为地狱部队）的最高领导人，他与海湾卡特尔基层组织保持着激烈的斗争，以及与老派 Zetas 的领土争端。

在被捕之前，他有三份逮捕令：一份是在塔毛利帕斯州因勒索和犯罪团伙而被逮捕，另一份是在科阿韦拉州因故意杀人和恐怖主义而被逮捕；另一份是因串谋贩毒和洗钱而被引渡。

特雷维诺·查韦斯是嗜血者的侄子，也是最后一封信中卡特尔的最后一位领导人，Z-40 的米格尔·安赫尔·特雷维诺·莫拉莱斯。El Huevo 是另一个犯罪集团洛斯·特雷维尼奥斯（Los Treviños）中年龄最大的成员，该集团在塔毛利帕斯州历史悠久。

根据 Stratfor机构的一份报告，El Huevo 还打算控制蒙特雷都会区。但是，有何塞·鲁道夫·比利亚雷尔·埃尔南德斯，“El Gato”，他由洛斯·贝尔特兰·莱瓦·卡特尔控制了该地区。

现在，这个毒品营在墨西哥当局在下加利福尼亚州的蒂华纳过境点将他移交给桥上之后，他将继续在美国的进程与加利福尼亚州圣地亚哥相连。联邦调查局（FBI）和美国元帅局在3月15日午夜20分钟后接待了杰拉尔多·特雷维诺。

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