欧元：今日，3月17日玻利维亚的收盘价

欧元平均收于接近 7.51玻利维亚诺，这意味着与前一天的平均得分为7.38玻利维亚诺的数字相比上涨了1.75％。

上周，欧元累计增长了 1.62％，尽管相反，一年来它仍然累积了 8.74％ 的下跌幅度。与前几天相比，他连续两天停止，趋势持平。上周，波动率的表现明显高于去年的数据所反映的波动性，这表明波动率的变化大于价值的总体趋势。

在年度照片中，欧元平均变动了7.76玻利维亚诺，而最低水平平均为7.28玻利维亚诺。欧元更接近其最小值而不是最大值。

利维亚玻利维亚币的不确定性玻

维亚自1987年以来一直是玻利维亚的法定货币，分为100美分，以前使用的是玻利维亚比索，但已被取代。玻利维亚中央银行是负责监管货币发行的机构。

如今，流通的硬币分别为10、20和50美分，还有1、2和5玻利维亚诺。1988年，玻利维亚人相当于1美元。

至于创造，由于缺乏政治兴趣，玻利维亚货币在殖民时期停止了铸造和印刷，这最终将导致硬币和纸币在国外制造，因为这意味着成本低。2013年，它们仍在英国、法国和智利等国生产。

至于经济，2014年，玻利维亚依靠高额公共支出和不断增长的国内信贷来维持增长，但这些决定导致公共债务增加，国际储备减少。

与世界各地一样，冠状病毒疫情严重打击了玻利维亚的经济，尽管通货膨胀率不如其他拉丁美洲国家高，到2021年时为0.90％。

根据世界银行今年的预测，到2022年，玻利维亚将仅增长3.7％，但是，总统路易斯·阿尔塞对这些预测提出了质疑，并保证国内生产总值（GDP）可能增长高达6％。

此外，该国在2021年结束时的贸易顺差为14.71万美元，这是过去六年来的首次贸易顺差，余额中记录了年度负差额。除这些条件外，失业率还增加了5.2％。

玻利维亚还面临着转向清洁能源的全球努力，因此这些条件将促使最大的天然气出口国之一寻求替代能源。

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