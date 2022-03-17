埃塞尔·波佐：你为什么反对选美大赛？你对秘鲁小姐 La Pre 怎么说？

埃塞尔·波佐（Ethel Pozo）对最近围绕该组织的争议并不陌生秘鲁小姐 La Pre 在选出了四位获奖者之后，其中三位被称为 “女儿”名人”。

有鉴于此，AméricaHoy主持人毫不犹豫地表达了自己的观点，并通过透露自己不同意选美比赛而感到惊讶，因为她保证未成年人不应参加这种类型的选美比赛。

主持人开始@@ 说：“我不同意女孩之所以暴露是因为谁最漂亮，谁是最好的身体，我不同意，” 主持人开始说，这引起了同龄人的惊讶。

他还强调，外在美不是一切，最重要的是通过在内心学习和培养外在美来学习。让我们记住，获胜者是盖拉·巴拉扎，Lark Huarac，Kyara Villanella 和米娅·洛夫迪（Mia Loveday）是秘鲁演艺界知名角色的前三个女儿。

“重要的是你内心和大脑中的东西，你通过学习来成长它（...）我一直相信，女性对于我们心中和大脑中的那些人来说是值得的，这些人是通过研究和支柱培养的，” 他说。

另一次，他对观看和参加选美比赛的人表示敬意，但是，他继续强调，他不明白为什么女孩必须参加 “shortcitos” 游行。

他在谈到四位获奖者的演讲时说 ：“我不同意所有这些比赛，但我知道有些人喜欢它，我不明白的是，在这么小的年龄，14 岁时我怎么会把某人丢进短路，在游行中，我不喜欢它，” 他在谈到四位获奖者的演讲时说的 Peru La Pre 小姐穿着零袖和短裤的套装游行。

另一方面，珍妮特·巴尔沃萨（Janet Barboza）表示，她宁愿不参与此事，因为阿隆德拉·瓦拉克（Alondra Huarac）是女儿安东内拉的妹妹，不想表现出偏爱。

“你知道这对我来说并不容易，我不会客观。阿隆德里塔是我女儿安东内拉的姐姐。自从她出生以来我就认识她，和我的女儿他们经常见面，彼此相爱。我很喜欢阿隆德拉（Alondra），我对她的评价肯定是一件好事，并且会让她利用其他参赛者的优势，这就是为什么我不愿发表评论的原因。”

Gaela Barraza、Mia Loveday、Alondra Huarac 和 Kyara Villanella 是比赛的获胜者。

珍妮特·巴尔沃萨目睹了选美大赛中的违规行为

主持人珍妮特·巴尔沃萨不同意选美大赛，因为这不是引起他注意或消耗的东西，他解释说。但是，他承认自己曾经是此类竞赛的评审团成员，因为他获得了报酬。

受欢迎的 “Retoquitos” 指出，她目睹了比赛中的违规行为，因为她一到达，他们就告诉她谁必须赢。拉拉队长@@ 说：“我之所以成为陪审团，是因为我显然去了chambear，如果我碰巧他们告诉我，那一定要赢”，她说这个指示是该组织本身给她的。

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