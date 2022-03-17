厄瓜多尔增加了 1,418 例新的 covid-19 病例，在疫情中累积了 852,183 例

基多，3月16日，厄瓜多尔公共卫生部在其每日报告中称，周三增加了1,418例新的covid-19病例，在疫情期间累计呈阳性病例852,183例。 厄瓜多尔累计和确认死于covid-19的记录达到25,166人（比周二增加8人），此外还有10,195例 “可能” 死于该疾病，共有35,361例死亡。 首府基多的安第斯省皮钦查省感染人数最多，有313,168例阳性，比周二的记录多698例；其次是瓜亚斯海岸，其首府瓜亚基尔，有133,644例（增加373例）。 然后是马纳比（54,677）、埃尔奥罗（49,018）、阿苏艾（41,033）、洛哈（33,150）、因巴布拉（29,061）、通古拉瓦（26,505）、科托帕希（17,803）、洛斯里奥斯（17,216）和圣多明各德洛斯察奇拉斯（16,678）等省 90)。 关于各州或市的情况，报告指出，基多是厄瓜多尔受covid-19影响最严重的城市，在大流行期间感染了289,370例（比周二增加了639例），其次是瓜亚基尔，有99,209例（增加了299例）。 后来，昆卡（32,023）、马查拉（25,659）、洛哈（22,400）、安巴托（20,191）、波托维耶霍（17,189）、伊巴拉（16,356）和圣多明各（14,732）等城市出现了。 厄瓜多尔针对covid-19的疫苗接种计划的每日报告（截止日期为3月15日）指出，已经使用了32,761,565种疫苗，其中14,263,583种对应于第一剂疫苗，13,663,158种用于第二次接种，4,834,824种用于增援。 在申请的疫苗总数中，16,043,925种来自中国制药公司Sinovac，9,853,513种来自美国辉瑞公司，6,252,169种来自英国阿斯利康公司。 同样，接种的585,278种疫苗对应于中国的CanSino，一次施用，也可以作为加强剂注射。首席 fa/rrt