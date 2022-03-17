美元：3月17日海地今日收盘价

美元平均支付接近103.19古德，这意味着与前一天的数字相比下降了2.19％，当时的平均交易价格为105.50古德。

参照上周的盈利能力，美元累计下跌 0.78％；相反，去年仍累计上涨了 16.19％。与前几天相比，它结束了两个积极趋势的交易日。上周，波动率为18.82％，略高于年度波动率数字（17.19％），这表明它正处于不稳定阶段。

在年度照片中，美元平均已达到最高105.64古德，而最低水平平均为97.87古德。美元比其低点更接近最高水平。

海地

古德拉古德（译为 “fat”）是海地官方使用的货币，被称为HGT，也分为100美分，其印刷受海地共和国银行监管。

尽管它的名字来自法语，但它的起源暗示着西班牙货币 “gordos”；一些公民也称其为 “goud”，因此听起来与英语单词 “mood” 相似。

它们于1813年推出，以取代旧的英镑，目前可以以5、10、20、50美分以及1和10古德的价格找到，但是，5美分、10美分和20美分的硬币无法正常使用，因此它们的使用很少。

至于门票，有 10、20、25、50、100、250 和 1000 古德。目前，一个海地古德相当于0.0097个单位的美元和0.0085个单位的欧元。

纵观其历史，古德曾进行过三次广播，最后一次是在1872年，这是目前正在使用的广播。1912年，该货币与美元挂钩，但在1989年，尽管事实上今天有些地方的公民更喜欢使用海地元，其次是美元，这是第二受欢迎的货币。

应该指出的是，由于海地是一个经济脆弱的国家，它不是出口国，完全依赖农业生存，因此国外对该货币的需求很低。此外，其年度预算的20％由外国援助供资。

另一方面，海地纸币选择了历史人物的图像，例如著名的步行市场MarchéValliéres的图像，以及海地革命的象征凯瑟琳·弗隆（Catherine Flon）是1803年缝制海地第一面国旗的女人。徽章出现在所有硬币的背面。

在经济方面，拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）指出，海地以及苏里南和委内瑞拉等国正在经历长期的通货膨胀，冠状病毒疫情在一定程度上加剧了通货膨胀。

此外，在过去的一年中，在约韦内尔·莫伊斯总统遇刺、暴力浪潮和2021年4月发生大地震之后，该国还不得不面对政治动荡。

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