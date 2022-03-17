古巴估计其马铃薯产量将无法满足国内需求

哈瓦那，3月17日古巴农业部本周四承认，2022年国内马铃薯产量将无法满足国内需求，充其量只能达到去年的水平。 正如专家埃内尔·埃斯皮诺萨（Enel Espinosa）向古巴通讯社（ACN）解释的那样，今年的估计收集量为116,396吨，数量 “远非全国需求”。 但是，他补充说，专门种植这种作物的面积中有56％是 “在理想日历之外” 种植的，这主要是由于缺乏投入”，这将使目标难以实现。 根据Efe整理的国家统计和信息局（ONEI）的数据，这一目标与2020年的收成（115,385吨）相似，这是我们记录的最后一年，这是自2017年以来最差的一年。 如果官方预测得以实现，这将是自2000年以来马铃薯收成第四差的结果。 埃斯皮诺萨还承认，收成将与古巴农业的最高水平相去甚远，古巴农业在世纪之交的马铃薯产量超过了30万吨，是目前预测的两倍多。 在最近几个月公布了糖、烟草和咖啡等主要农作物的负面数据之后，古巴农村处于不利时期，人们知道这一信息。 由于疫情，美国的经济制裁以及国家宏观经济管理的错误，该国进口了其所需粮食的60％至70％，但也正在经历严重的经济危机。 这场危机的特点是基本商品短缺、经济部分美元化和物价急剧反弹。首席 jpm/jrh