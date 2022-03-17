卡斯蒂略在对藤森的宪法裁决中看到了制度危机

利马，17 秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略本周四认为，宪法法院（TC）决定批准有利于被判刑的前总统阿尔贝托·藤森（1990-2000 年）的人身保护令，这将允许他离开监狱，这表明了 “制度危机”他认为，该国正在经历这种情况。 卡斯蒂略在他的Twitter帐户上写道：“我在给国会的致辞中（上周二）提到的制度危机反映在宪法法院的最新裁决中。” 宪法委员会很好地宣布了律师格雷戈里奥·帕尔科·阿拉尔孔针对最高法院的裁决提出的上诉，最高法院于2018年撤销了时任总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基（2016-2018年）于2017年12月24日对藤森的赦免。 卡斯蒂略在社交网络上发布的同一封信中写道：“秘鲁所隶属的国际司法机构和法治必须预防为人民有效行使正义。” 统治者上周二在国会就空缺动议（解雇）辩论期间发表的讲话中质疑宪法法院和其他机构的合法性。 卡斯蒂略上周二表示：“我国的主要机构存在合法性问题，当局的授权已过期，在其他情况下，它们甚至没有法定人数来运作或不完整。” 周四，高等法院宣布了律师格雷戈里奥·帕尔科·阿拉尔孔针对最高法院的裁决提出的上诉，该裁决于2018年推翻了时任总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基（2016-2018）于2017年12月24日对藤森的赦免。 TC地方法官埃洛伊·埃斯皮诺萨（Eloy Espinosa）在与N运河的对话中证实，法院的投票结果相等，因为三名成员投票反对向前总统授予人身保护令，而另外三名成员则表示赞成。 在赞成该措施的人中，有TC主席奥古斯托·费雷罗（Augusto Ferrero），他有权进行 “优质投票或双重投票” 以打破平等。 埃斯皮诺萨说，TC主席的立场是，藤森 “是一个已经有健康问题的人”，并且有 “需要解决的人道主义局势”，这与2017年赦免提议的前提相同。首席 pbc/gdl/lll