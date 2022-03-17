带扬声器的汽车为委内瑞拉的街头派对增光活力

加拉加斯（美联社）—— 数十人在加拉加斯郊区的一个街区一起跳舞。快到午夜了，当TikTok推广的 “Do It To It” 开始播放时，有太多的年轻人，成人和儿童挡住街道，忽略了不远处一辆废弃垃圾车散发出的难闻气味。

震耳欲聋的音乐来自安装在汽车和货车后备箱中的扬声器，它们竞相看看哪一个拥有最强大的音响系统。

这些街头派对可以播放电子音乐，vallenato，bachata和其他节奏，使年轻人和老年人都可以在没有迪斯科舞厅或价格过高的社区中享受跳舞的乐趣。

“你必须感受它，你必须活下去...有了 “汽车音响”，你就会闭上眼睛站起来，” 其中一辆汽车的车主路易斯·丹尼尔· “埃尔·莱昂” ·卡斯特罗说。“这太难以形容了。”

卡斯特罗的四门现代盖茨的后备箱有四个扬声器、放大器、低音和一个令人印象深刻的自由空间：你可以把衬衫扔在那里，织物就会随着音乐的节奏而弹起。行李箱的盖子太重了，五个人不得不向上推动才能打开它。

夜幕降临时，汽车开始抵达拉丁美洲最大的贫民窟之一佩塔雷。有一段时间以来，汽车、摩托车和一些公共汽车设法通过，使人们奔跑。但是随着午夜的临近和越来越多的人到达，交通停止了。

这种现象无论多么昂贵，随着委内瑞拉经济的困扰，这种现象在委内瑞拉再次加剧。在严重的政治、社会和经济危机的背景下，数百万人陷入贫困，但美元的流通比冠状病毒疫情之前更加自由。把汽车变成音乐盒需要相当多的钱。

在狂欢节前夕，卡洛斯·阿罗查（Carlos Arocha）企业的员工为面包车测量、打磨、切割和涂漆定制的作品，这些零件将在海滩上充满音乐。装备一辆汽车可能需要一个月的时间，而且很容易花费 10,000 美元，比同一辆车还要多。

“在委内瑞拉，一直有花钱买车的爱好。我不知道为什么。这种东西已经植入我们多年了，” 阿罗查说。“人们看到了如何在上面放声音。有些人甚至没有家。”

从事这项业务已有13年的Arocha表示，该行业的一些商店在危机期间关闭。

在卡斯特罗和他的朋友们在佩塔雷庆祝的同一天晚上，一群大学生在邻近的社区庆祝毕业，几辆汽车停在人行横道下。大约有 50 人在该领域跳舞。

一些年轻人走近演讲者，笑了笑，睁大眼睛指着一些演讲者。

这个社区的人知道困难，工作几份工作，依靠亲戚从国外寄来的钱。但是他也知道如何跳舞以忘记自己的问题，至少持续几个小时。

18岁的学生路易斯·梅迪亚维拉说：“我认为这是一场聚会，非常不错，尽管情况如此，我们都喜欢它。”“在这里，你可以像你说的那样享受、生活和享受。他们所做的一切都很好...有乐趣、疯狂的竞争。这是一件非常好的事情。”

他指出，汽车之间的战斗使人们玩得开心，而不必去城市，去夜总会，也不必花30美元买一瓶在附近花10美元的朗姆酒。

过去，车主和当局最终陷入了猫捉老鼠的游戏，但没有人干扰 Mediavilla 享受的战斗。

噪音有时会困扰邻居，但商人出售的饮料、食物和香烟更多。

委内瑞拉中央大学社会学教授埃利·鲁伊斯说，汽车和街头舞给与会者带来归属感。

夜总会门上的标志可能不包括一些标志，但街头派对向所有人开放。

鲁伊斯说：“我打开音乐，突然间我就可以脱掉衬衫和夹克了。”“在大街上，所有这些规则都完全消失了，通常无法让我以自己想要的方式玩得开心。”