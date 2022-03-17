Carrier Rift 今天宣布在利马和卡亚俄举行罢工

根据交通运输部的说法，利马和卡亚俄的运输联盟决定暂停 3月17日星期四宣布的罢工（美国）。通过这次对话，公共交通司机的需求可以在两周内得到解决。

城市交通商会主席里卡多·帕雷哈告诉拉共和国，“他们表示愿意解决我们要求的三个问题，并要求停火。”

同样，官员们表示，这些诉讼的目的不是在因燃油价格上涨而寻求法律稳定、非正式取消和补贴时影响乘客。

根据Pareja的声明，在与MTC负责人尼古拉斯·布斯塔曼特（NicolásBustaman te）和利马和卡亚俄（ATU）运输当局负责人玛丽亚·贾拉（MaríaJara）举行的会议上，他们同意评估5年的法律稳定性，如果满足某些提高服务质量的要求。

帕雷哈在评论燃料增长时说：“最近几个月增长了80％。考虑到这一点，他们要求退还选择性消费税（ISC），因为他们认为 “城市交通等基本交通只缴纳40％的税款是不合逻辑的”。

“他们答应审查此案以使ISC无效。”他坚信，这项措施将防止门票价格上涨。

卡亚俄商业协会主席埃米特里奥·瓦尔迪维佐表示，在MTC提供解决方案之前，关税将保持不变。他说：“公司正处于破产的边缘，需要部委的干预，” 他担心该行业在该国面临的局势。

加油徒步打击了秘鲁人的口袋

最近几周，由于国际油价在全球范围内上涨，燃油价格上涨了13％以上。

“燃料问题（增加）是3月17日触发暂停的要点之一。请记住，柴油的增长有所增加，而且并没有停止上升。这个国际问题（俄罗斯和乌克兰之间的战争）压倒了积极的一面。”“，公共交通联盟法律顾问兼发言人大卫·穆吉卡在与 RPP Noticias 的对话中说。

考虑到这种情况，他指出，考虑到DS 042-2019的存在，运输联盟正在要求燃料补贴。

“另一点是ISC的回归。我还认为我们需要更好地管理燃油价格稳定基金。”他补充说。

穆希卡还认为，燃料增长并不是什么新鲜事物，只是俄罗斯和乌克兰之间冲突的产物，但在过去的几个月中它正在逐步发生。他还辩称，这对城市一级的门票价格产生了严重影响。尽管如此，他们 “搁置” 以避免提高这些价格。

“公共交通公司去年录得S/0.10、S/0.20的燃料增长。在一辆公共汽车每天消耗25至30加仑的油量之后，秘鲁的石油桶并没有减少，相反，保持不变。燃料的增加是残酷的，但这是由于战争造成的事实是不正确的。”他说。

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