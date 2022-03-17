黑眼豆豆、特雷维、科尔特斯和拉丁 AMA

ARCHIVO - Jhay Cortez llega a los Latin American Music Awards el 17 de octubre de 2019 en el Teatro Dolby en Los Angeles. Cortez, uno de los principales nominados de los Latin AMAs 2022, tendrá una presentación en la ceremonia del 21 de abril en Las Vegas. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

迈阿密（美联社）—— 拉丁美洲音乐奖充满了精彩的时刻，黑眼豆豆、Caliber 50、Gloria Trevi、Jesse & Joy 和当晚最佳提名人之一贾伊·科尔特斯的表演。

该名单包括 Boja、Chiquis、Esmann、Gerardo Ortiz 和 Rit Kilado。同样，洛杉矶阿祖尔斯、玛丽亚·贝塞拉、妮基·妮可、索非亚·雷耶斯、奥兹纳和蒂亚戈·帕兹克也将见面。

奖品将于4月21日在拉斯维加斯曼德勒海湾酒店和赌场的Michelob Ultra竞技场颁发。拉丁美洲AMA晚会将于美国东部时间晚上7点（格林威治标准时间2300点）开始在Telemundo现场直播。

公众可以在 Latinamas.com/Vote 和 Twitter 上投票选出自己喜欢的艺术家，方法是提及带有艺术家姓名、类别标签和主题标签 #LatinAMAs 的 @LatinAMAS 账户。

科尔特斯被选为当晚的最爱之一，获得了八个类别的提名，包括年度最佳艺术家、“达基蒂” 的年度单曲和 “Faiful” 的年度病毒歌曲。

Calibre 50 争夺墨西哥地区最喜欢的歌曲类别 “A la antiguita”。奥尔蒂斯被提名为 “黑比诺酒” 中最受欢迎的视频，洛杉矶阿祖尔斯争夺墨西哥地区最喜欢的二人组或乐队。Ozuna 获得了三项提名，包括年度最佳艺术家。

此前宣布的明星将加入该榜单，例如墨西哥表演者卢皮塔·达莱西奥（Lupita D'Alessio），他将被公认为拉丁AMAS传奇奖，也是墨西哥地区的年轻偶像Christian Node。他被授予拉丁美洲AMA非凡进化奖，并获得了五项提名提名。

由 Telemundo 制作的 MBS 特别活动和拉丁 AMA 也将在拉丁美洲通过流媒体服务孔雀、Universo 有线频道和 Telemundo International 进行现场直播。

__

因特网

Latinamas.com