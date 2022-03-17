黑眼豆豆、特雷维、科尔特斯和拉丁 AMA

迈阿密（美联社）—— 拉丁美洲音乐奖充满了精彩的时刻，黑眼豆豆、Caliber 50、Gloria Trevi、Jesse & Joy 和当晚最佳提名人之一贾伊·科尔特斯的表演。
该名单包括 Boja、Chiquis、Esmann、Gerardo Ortiz 和 Rit Kilado。同样，洛杉矶阿祖尔斯、玛丽亚·贝塞拉、妮基·妮可、索非亚·雷耶斯、奥兹纳和蒂亚戈·帕兹克也将见面。
奖品将于4月21日在拉斯维加斯曼德勒海湾酒店和赌场的Michelob Ultra竞技场颁发。拉丁美洲AMA晚会将于美国东部时间晚上7点（格林威治标准时间2300点）开始在Telemundo现场直播。
公众可以在 Latinamas.com/Vote 和 Twitter 上投票选出自己喜欢的艺术家，方法是提及带有艺术家姓名、类别标签和主题标签 #LatinAMAs 的 @LatinAMAS 账户。
科尔特斯被选为当晚的最爱之一，获得了八个类别的提名，包括年度最佳艺术家、“达基蒂” 的年度单曲和 “Faiful” 的年度病毒歌曲。
Calibre 50 争夺墨西哥地区最喜欢的歌曲类别 “A la antiguita”。奥尔蒂斯被提名为 “黑比诺酒” 中最受欢迎的视频，洛杉矶阿祖尔斯争夺墨西哥地区最喜欢的二人组或乐队。Ozuna 获得了三项提名，包括年度最佳艺术家。
此前宣布的明星将加入该榜单，例如墨西哥表演者卢皮塔·达莱西奥（Lupita D'Alessio），他将被公认为拉丁AMAS传奇奖，也是墨西哥地区的年轻偶像Christian Node。他被授予拉丁美洲AMA非凡进化奖，并获得了五项提名提名。
由 Telemundo 制作的 MBS 特别活动和拉丁 AMA 也将在拉丁美洲通过流媒体服务孔雀、Universo 有线频道和 Telemundo International 进行现场直播。
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