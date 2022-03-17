在俄罗斯轰炸谢尼霍夫事件中，至少有53人丧生。

Foto del lunes de rescatistas removiendo escombres de una escuela alcanzada por el bombardeo ruso en Chérnigov Mar 7, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UNA TERCERA PARTE, CRÉDITO OBLIGATORIO

该地区国家行政首长维亚切斯拉夫·乔斯在乌克兰北部城市谢尼休收集的Facebook消息中报道，在过去的24小时内，至少有53人在俄罗斯军队在乌克兰北部城市谢尼休造成的爆炸中丧生。

一位当地官员说：“红军正在摧毁谢尼戈夫的民用基础设施，使这座城市遭受系统的炮击和空袭。”

乔斯说：“在过去的 24 小时内，被俄罗斯人杀害的 53 名受害者的尸体已被运送到太平间。”

他补充说，尽管爆炸事件仍在继续，但一组电工和其他公用事业工人仍在城市工作。

他们正在努力恢复因不断炮击而受到严重破坏的电力、煤气和水供应。乔斯建议所有在没有水或食物的地方避难的人向乌克兰军事中心寻求帮助。

当地官员还回顾了周三在该市发生的事件。他在一家超市排队买面包，并说当一群公民遭到俄罗斯人的袭击时，至少有13人丧生。当晚，当局报告说，在同一城市的一次轰炸袭击的残余物下发现了包括三名儿童在内的五具尸体。

几天前，该市市长在社交网络上发布了一段关于图书馆的视频，该视频因不分青红皂白的轰炸而被烧成灰烬。

随着入侵进入第三周，俄罗斯军队试图完成对乌克兰首都基辅的围困，有关轰炸乌克兰平民目标的报道有所增加。在那里，居民必须遵守宵禁，直到周四早上。根据市政当局的说法，基辅正在经历 “危险时刻”。

（包括来自 EFE 和 AFP 的信息）

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