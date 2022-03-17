阿根廷选手霍兰说狮友必须耐心才能击败西雅图

莱昂（墨西哥）3月16日，阿根廷的墨西哥足球雄狮队教练阿里尔·霍兰（Ariel Holán）本周三保证，他的球队必须耐心等待周四在康卡夫冠军联赛的美国职业棒球大联盟中击败西雅图。 “我们必须付出很大的努力，误差幅度很小，才能扭转结果。我们可以做到，但我们不必绝望；不想在第一个进球之前打进第二个进球，最重要的是纠正过去两场比赛中发生的情况，” 他在新闻发布会上说。 上周二，狮子队在锦标赛四分之一决赛的第一回合中被西雅图海湾人队3-0击败，这使霍兰的球队处于不利地位，被迫在本周四以4个进球或3-0击败该系列赛的决胜局点球。 “我们必须在概念上进行改进并继续增长。这不是为了跑得更多，你必须玩得更好。他解释说，这不是跑步赢的，而是通过比我们过去几场比赛打得更好而获胜。” 根据策略师的说法，如果狮子在他的体育场表现不错，他不应该急于转换进球，并警告说，在将进球保持在零之后，本周四的目标将是伤害对手。 “我们的目标是伤害对手，我们必须根据每场比赛所需的传球次数来做到这一点。我们需要积极的占有权；这就是我们明天要寻找的东西，我们一直在训练它，” 他说。 关于MLS球队在Concacaf冠军联赛中的出色表现，他们有三个方格很有可能进入半决赛，还有一个还活着，他说这并不奇怪。 “美国是世界领先的大国，当它开始做事时，它就会成为世界领先大国的说法。相反，我不会低估MLS的对手，对我来说这并不奇怪，” 他总结道。 周三，纽约足球俱乐部与危地马拉通讯公司4-2输掉，但有资格进入前四名，新英格兰将在几个小时内向往前四名，这将是美洲狮国立自治大学的主场3-0领先，蒙特利尔将获得克鲁兹·阿祖尔（Cruz Azul），在系列赛中进球下降。