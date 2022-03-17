阿根廷准备批准国际货币基金组织以450亿美元的新计划

阿根廷参议院将于周四举行最后一次辩论，以批准与国际货币基金组织（IMF）达成的450亿美元的新协议，该协议将抵御违约的幽灵，并试图遏制每年超过50％的失控通货膨胀。

这笔贷款将用于重组自由派毛里西奥·马克里（Mauricio Macri）政府在2018年获得的备用计划，该计划今年的到期日约为190亿美元，2023年再到200亿美元，2024年再增加40亿美元，阿根廷负担不起。

参议院会议于格林威治标准时间 17H00 开始。一周前，当众议院投票赞成时，抗议者用石头砸死了大楼并砸碎了包括副总统克里斯蒂娜·基什内尔办公室在内的几个办公室的窗户，国会广场被围起来并受到警方的监视。

要生效，该协议还必须提交华盛顿的国际货币基金组织董事会批准。

而且时间不多了。根据中央银行的数据，在3月20日至22日之间，阿根廷必须支付29亿美元的到期资本，这是它所没有的。

亲政府参议员里卡多·格拉说：“我们有一个艰难的决定要做出：在2006年我们获得自由时批准国际货币基金组织的到来，” 他暗示时任总统内斯托尔·基什内尔取消了对多边机构约95亿美元的债务并结束了他的审查访问。

瓜拉强调，国际货币基金组织在阿根廷 “只留下了糟糕的经历”，但认为有必要批准这笔贷款，以 “使经济摆脱这种负担，从而恢复增长，重建希望和信誉”。

新的信贷协议将是阿根廷自1983年恢复民主以来与国际货币基金组织签署的第13份协议。

-对抗通货膨胀-

该扩展设施计划规定了10个季度审查和四年的宽限期。必须在 2026 年至 2034 年期间付款。

作为回报，阿根廷承诺将财政赤字从2021年占GDP的3％减少到2024年的0.9％。

中左翼总统阿尔贝托·费尔南德斯感谢支持该项目的议员。“我们将有一个更清晰的视野。我们将知道有一个问题尚未解决，但这个问题正在开始得到解决，那就是我们继承的被诅咒的债务。” 他再次暗示该协议是阿根廷在其前任政府的领导下在货币兑换期间签署的。

贝尔格拉诺大学新经济学研究中心主任维克多·贝克尔（Victor Beker）表示：“如果该计划获得批准，它将稍微降低不确定性。违约的可能性消失了，设定了政府将努力实现的目标。并非所有未知数都被清除，但经济行为主体知道将会有一个监督机构（IMF）。”

根据国际货币基金组织的说法，目标是 “减少持续的高通货膨胀”。但是，发言人格里·赖斯周四表示，“鉴于世界形势的演变，这当然将是一个挑战，因为大宗商品价格上涨正在影响全球通货膨胀”，在乌克兰战争期间。

阿根廷2月份的消费者物价指数比1月份增长4.7％，食品行业增长7.5％，使12个月内的通货膨胀率达到52.3％。

国际货币基金组织董事会批准该协议后，阿根廷将获得约98亿美元的首笔付款，这将使其能够解决下周的到期问题并加强国际储备。

但是，社会对政府为实现协议目标将采取的措施存在不信任。

“就经济形势而言，我们将变得更糟，这是现实。我们正在为骗局付出代价，” 社会主义工人运动的莫妮卡·苏勒在本周抗议国际货币基金组织的抗议活动中告诉法新社。

最初的协议以570亿美元的价格签署，是国际货币基金组织有史以来批准的最高金额。但是，阿根廷只获得了440亿美元，因为费尔南德斯总统在2019年12月上任时放弃了悬而未决的延期。

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