民意调查显示，一名空荡荡的法国候选人赢得了酒吧柜台

巴黎，3 月 17 日，法国总统大选的哪些候选人与他们一起喝啤酒？选民们选择了冠军。一项民意调查显示，空缺的法国代表让·拉萨尔补充说，到4月10日，这只占投票意向的2.5％。 随着以啤酒为主角的爱尔兰节日圣帕特里克节，Ifop Demospic研究所宣布，39％的受访者将在现任总统伊曼纽尔·马克龙（Emmanuel Macron）（37％）之前躺在酒吧里与66岁的拉萨尔一起喝酒。第二受欢迎的海军陆战队员Le Pen（31％）。 Résistons的创始人是农村世界的捍卫者，由于他声称本周正在经历的媒体真空而认真考虑放弃候选资格！（“让我们抗拒吧！”）我正在竞选 2017 年总统大选之后的第二次总统选举。 由160名居民组成的比利牛斯小镇Lourdios-Ichère的前市长，现任国民议会副议长。他说，他学西班牙语的时间早于法语，并以其强烈的口音和善良的巨人（身高1.90）的外表赢得了许多法国人的同情。米）。 但是，对于参与这项研究的传播机构Coriolink的成员皮埃尔·阿里伯特（Pierre Alibert）而言，调查结果显示，由于候选人没有引起特别的兴趣，政治家面临着 “永久的信任危机”（不超过50％）。 在12名候选人中，现任巴黎市长和社会主义候选人安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）脱颖而出。只有14％的受访者对和她一起喝啤酒感兴趣。 法国将与律师协会候选人讨论的问题首先是对通货膨胀和购买力的影响、乌克兰可能发生的战争和核冲突，第三，法国的能源供应政策。 atc/mgr/jack