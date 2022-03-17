Alimentarte 在 4 个地点的参与下飞往波哥大

Bogotá. Agosto 24 de 2019. Vuelve el festival gastronómico más importante del país "Alimentarte" que en esta edición tendrá como invitado internancional Asia y se destaca la presencia de Barranquilla a nivel nacional. (Colprensa - Diego Pineda)

在像波哥大这样的城市，已经实施了诸如 “开放天空” 之类的策略，不仅是为了保护数百家企业和庆祝活动，而且还涉及生物安全问题。

在《国家疫苗接种计划》推进之后，餐馆、市场和许多企业都使用了这项措施，以便继续推广该措施。现在，该国首都决定使 “Alimentarte” 音乐节适应这一举措，以扩大影响范围。

是的，现在可以在露天享受该国最大的美食盛会，这是2022年版的两大新奇事物之一。其次，可以在该国首都的四个不同地区享用美食：四个城镇不仅有机会品尝国内和世界美食中最好的菜肴，还可以向专家学习烹饪技巧和尝试各种准备工作。

“在开阔的天空中喂食” 将于3月19日下周六在 Teusaquillo 镇开放，并将持续到同月21日。之后，它将移至肯尼迪镇，El tintal公园（图书馆前）将成为3月20日和21日的主要舞台。

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4月2日和3日，“Alimentarte” 将抵达位于恩加蒂瓦镇Bochica附近的圣安德烈斯公园，并于同月23日和24日结束在普恩特阿兰达的旅游，特别是在蒙特斯城的区域公园。

将受邀参加音乐节的专家

在了解小组讨论之前，您应该考虑几个建议：首先是门将在中午12点至下午6点开放，免费入场，而且也是 “宠物友好型”；甚至还会有烹饪课从开放到下午4点。现在，如果你想参加西蒙·玻利瓦尔公园的第一天，可以通过4号入口进入。

-3月19日星期六，我们将有厨师卡伦·托雷斯，奥斯卡·冈萨雷斯和安德里亚·萨米恩托上烹饪和糕点课。

-3月20日星期日，亚历杭德罗·古铁雷斯和阿德里亚娜·麦地那将教你秘鲁酸橘汁腌鱼和鸡肉炒锅。

-3月21日星期一，我们将邀请安娜·玛丽亚·托雷斯和哈里·萨森，他们将提供松露，焦糖布丁和Suspiro de meringue。

另一方面，对于那些想在博览会上展示其项目的人，他们必须在经济发展部的网站上进行注册；在那里，他们将找到一份表格，其中必须附上几个文件并确认有关其业务的各种信息。

现在，如果那些想要登记的人属于弱势社区或族裔群体，他们将能够获得几项额外的福利，并且必须填写另一份表格，该表格也可以在秘书处的门户网站上找到。

最后，值得记住的是，申请将开放至4月5日，如果注册获得批准，他们将有权参加本届美食节涵盖的四个地点。

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