亚历杭德拉·奎瓦斯和格茨·马内罗案将于 3 月 28 日解决：SCJN

国家最高法院（SCJN）首席部长阿图罗·扎尔迪瓦· 德拉雷亚周三下午宣布，由劳拉·莫兰和亚历杭德拉·奎瓦斯提出的关于宪法权利保护令的新决议草案将在 3月28日下周一终于讨论，总检察长办公室（FGR）负责人亚历杭德罗·格茨·马内罗（Alejandro Gertz Manero）指控他的兄弟费德里科因疏忽而杀人。

Zaldivar de Larrea 在每月的新闻发布会上表示，考虑到最终法律解决的日期，此事将在短短四个月内解决。

他补充说，SCJN在上周一的会议上没有大声疾呼释放亚历杭德拉·奎瓦斯，因为该项目没有考虑。他认为，对于最高法院来说，有必要通过广泛的辩论做出知情的决定。

亚历杭德拉·奎瓦斯的家人在最高法院郊区的历史中心示威（照片：Cuartoscuro）

他解释说，将由阿尔弗雷多·古铁雷斯·奥尔蒂斯·梅纳部长负责执行新决议草案，并将在3月22日提出他的提案；当天将公布其公开版本。

这些项目应该解决案件的实质问题；也就是说，表明是否确实存在犯罪（费德里科·格茨·马内罗被谋杀），以及是否有调查劳拉和亚历杭德拉可能参与犯罪的要素。

当时，亚历杭德拉·奎瓦斯（Alejandra Cuevas）的家人指责说，在大学法庭上已经有一个释放这名69岁女子的项目，该妇女目前因亲属关系而被起诉，并被关押在圣玛莎监狱。

备受争议的共和国总检察长亚历杭德罗·格茨·马内罗（EFE/Mario Guzman）

值得一提的是，总统部长在3月16日保证，奎瓦斯· 莫兰（Cuevas Morán）一家将受到平等对待，并拒绝与检察官格茨·马内罗（Gertz Manero）进行任何形式的优惠待遇；但是，他承认自己是受害者，尽管他们也讨论过国家问题。

3月初，当检察官用右手胡安·拉莫斯（Juan Ramos）打来的关于司法程序的电话泄露时，政治家庭案的丑闻达到了新的水平。在互联网上匿名帐户发布的音频中，听到检察官说他已经掌握了 “（阿尔贝托部长）佩雷斯·达扬的项目”。

在阅读了文件中的内容之后，检察官抱怨说，这不利于他的利益，他可以为释放他的政治侄女敞开大门。奎瓦斯的家人声称检察官可以进入该项目，并指控他利用自己的职位在司法程序中进行调解。

在经历了不确定和希望的时刻之后，亚历杭德拉·奎瓦斯的孩子们不得不通过电话通知母亲，在入狱514天后，她今晚将无法回家。

但是，他的儿子阿隆索在最高法院的门口说，这场斗争仍在继续，他们相信，在彻底审查他母亲的案件时，地方法官将决定释放她。





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