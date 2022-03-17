面对乌克兰危机，援助机构加倍努力

波兰 RZESZOW（美联社）— 随着俄罗斯入侵乌克兰进入第四周，援助机构继续加紧努力，向受战斗影响的平民和自攻势开始以来逃离乌克兰的 300 多万难民提供必要的必需品。

热舒夫是波兰东南部最大的城市，距乌克兰边境仅100公里（约62英里），现已成为该地区人道主义援助的物流枢纽。包括食物、毯子、太阳灯、保暖衣服、床垫、桶和塑料床单在内的物资继续通过陆路和空运到该市机场附近由联合国难民署（联合国难民署）管理的大型仓库中。

该机构发言人马修·萨尔特马什说：“我们一直在做的是将更多的人带到该国，提供更多帮助，与合作伙伴合作，确保我们能够做有效的事情，并尽一切努力提供帮助。”

根据萨尔特马什的说法，上个月，难民署从私营部门获得了 “超过3亿美元的捐款”，并将其中一些物资运送到了乌克兰。目前，它运送了22辆卡车，并计划很快将10辆装有基本必需品的卡车运往离波兰边境不远的乌克兰西部的利沃夫市。利沃夫基本上没有受到破坏，已成为许多人离开该国的第一个目的地。

萨尔特马什说，运往该市的一些援助物资已经发放和分发，但是当安全局势允许它们到达受影响最严重的地区（例如港口城市马里乌波尔）时，其余的仍在等待发展。在遭受围困之后，俄罗斯几乎自战争开始以来就发动了袭击。

发言人补充说：“显然，这非常令人担忧，对人道主义界来说是一个巨大的挑战。”

此外，正在加倍努力照顾难民，在抵达波兰和其他边境国家的难民中，将近一半是儿童。

萨尔特马什说，那些抵达邻国的人比战争开始时到达邻国的人 “更加脆弱（而且处于更令人震惊的状态）”。

逃到首都基辅附近的凯特琳娜·霍里亚奇科说，那里的人们 “遭到了破坏”。

“他们失去了家园，失去了所有的一切，失去了亲戚... 我们没有任何东西可以成为难民（别的）。”霍里亚奇科补充说，当我星期四抵达罗马尼亚苏恰瓦时。

希望找到办法帮助他们的Horiachko说，她的丈夫和父母仍在乌克兰。

他补充说：“乌克兰的经济也崩溃了，人们没有工作或收入，他们需要帮助。”

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总部位于罗马尼亚苏恰瓦的Eldar Emric为该办公室做出了贡献。