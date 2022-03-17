在发出严厉的信之后，这位能源部长保证，他在三月份获得了用于担保天然气和电力的资金

“我们已经与财政部就新的上限 和3月份的财务计划达成了协议， 该计划保证了整个能源系统的运作，网络的天然气供应和发电以及遵守付款规定能源部的计划和职责”。

能源部长达里奥·马丁内斯（DaríoMartínez）的澄清是在两天前 Infobae 发表独家信件之后作出的, 由他签署, 写给阿尔贝托费尔南德斯总统和经济部长马丁古斯曼, 其直接上司马丁古斯曼.他在信中抱怨说, 他在3月份只寄给他20％的资金来满足他的业务需要.

马丁内斯（Martínez）的声明调整了3月份的新资金，这就是为什么官方办公室想知道接下来的几个月，尤其是冬季会发生什么的原因。

“在履行我作为能源部长的职责时，我意识到本月必须满足维持与我所在地区相关的基本服务和关键活动的需求，因此我特此拒绝 Cash Roofs 实施的削减，警告该国将面临灾难性后果这意味着，” 马丁内斯说。根据Energía的说法，古兹曼在他的月度预算中使用了所谓的现金屋顶，他没有按照要求在3月份提取3098.02亿美元，而是向他发送了660.15亿美元，占要求金额的21％。

现在，马丁内斯说：“就资金需求、每月最高限额的时间安排和重新安排以及要支付的款项而言，财政部和经济部将获得永久性的行政回报和回报，这是国民国家所有分配的通常行使权，根据国库资金的普遍可用性进行调整，通常会像本案一样，根据每次分配的附注提高或修改最高限额。”

Energía指出，由于Gas.Ar计划，Gas Nacional的生产，火力发电厂的液化天然气和柴油的进口（“通常的附加组件”）“保证了我国的正常能源供应”。

秘书说，与古兹曼一起，他们正在努力 “非常谨慎地分析和关注国际能源价格形势，以及确保这种情况对我国影响最小的机制”。

“除此之外，我们还必须加上阿尔贝托·费尔南德斯总统和副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔的勇敢而坚定的决定，即实施Gas.AR计划并建造内斯托尔·基什内尔天然气管道及其所有配套工程，以扩大天然气运输网络，从而扩大天然气运输网络，从而大大提高了我国抵御这些全球危机的可能性，” 马丁内斯说。

这封信

在该媒体今天独家发布的日期为上周二的文本中，秘书保证，分配给他的机构的预算根本不够，“因为它们不符合该地区的基本要求，其实施将立即对该地区产生破坏性后果。国家”。

如果资金没有到位，Energía保证，这将对最需要的人支付的社会天然气和电费，各种拖欠款项以及不遵守向私人生产商的付款产生直接和直接的影响，从而影响投资和可能的诉讼。

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