根据IAPA的一项民意调查，27.6％的记者认为他们的媒体受到威胁

迈阿密，3月17日，根据美洲新闻协会（IAPA）进行的一项调查，有27.6％的记者认为他们的媒体有可能或很有可能在未来两年内不得不关闭或停止出版物。 该调查是在第八届IAPA SipConnect会议的最后一天发布的，重点关注技术和媒体的可持续性。该调查指出，24％的受访者认为 “有可能” 采取这种严厉措施，而3％的受访者认为这是 “非常可能的”。 另一方面，36％的人表示他们认为这种可能性 “非常遥远”，而同样的百分比则认为这种可能性 “不太可能”。 来自美洲23个国家的350多家媒体参与了IAPA的调查，该调查旨在抓住新闻业向数字化迈进的脉搏，大多数受访者是董事、经理、编辑或媒体所有者。 对1月至2月间进行的调查做出回应的人在媒体上看到的弱点表明，45％的人表示广告收入下降了，44％的人表示不知道如何通过内容获利，43％的人没有资源进行投资。 相反，60％的人认为自己的优势在于拥有一支 “优秀的团队”，49％的人说他们拥有 “忠实的读者”，33％的人说他们的网站上有越来越多的资源。 美洲新闻协会（IAPA）执行董事克劳迪奥·特罗蒂（Claudio Trotti）感叹说，这种流行病在媒体上 “加速了危机”，这迫使许多人关闭，并在非洲大陆的许多地方留下了绝对的本地信息荒漠。 调查还指出，23.5％的受访者承认他们应该 “改进内容” 才能收费，而类似百分比的受访者表示他们已经订阅或付费使用内容模型。 另一方面，约有40％的人表示他们的媒体内容不错，或者听众欣赏他们的作品，但他们缺乏资源或技术来拥有订阅模式。 Trotti表示，他们正在努力缩小这种 “差距”，但是目前要为许多媒体找到经济的技术解决方案 “并不容易”。 总共有66％的受访者表示他们使用受众衡量系统，而16％的受访者表示他们没有使用它们的 “工具或知识”。 巴西顾问爱德华多·泰斯勒（Eduardo Tessler）强调了利用这些工具（例如Google Analytics）提供的 “宝贵数据” 的重要性。 关于媒体的 “最迫切需求”，有42％的人表示他们应该改善或扩大其内容，41％的人更好地衡量和了解受众，40％的人改善了对员工的数字培训，同样比例的人表示他们需要外部资源来投资于数字化转型。 55％的人表示，在疫情爆发之前，他们现在有更多的访问数字版本，而45％的人表示他们的访问量与2019年相同或更少，对于泰斯勒来说，这种情况必须意味着 “黄色警报”，表明事情进展不顺利，因为该地区仍在增长。 Trotti在本周二开始的会议上闭幕，传达的信息是 “未来就是现在”，需要进行强有力的技术投资才能跟上市场的步伐并吸引新的受众，同时永不停止押注内容的质量。首席 abm/emi/laa