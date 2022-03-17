2-1. 守门员莫斯克拉在南美小组的DIM中占有一席之地。

卡利（哥伦比亚）3月16日，守门员安德烈斯·莫斯克拉挽救了两个点球，成为拉科鲁尼亚独立麦德林（DIM）的形象。拉科鲁尼亚独立队麦德林（DIM）在南美杯第二回合以 2-1 落入美国，但在点球大战系列赛中以 1-3 获胜，晋级小组赛。 当地的目标是中场球员卡洛斯·塞拉和阿德里安·拉莫斯在阿根廷卡利帕斯克格雷罗体育场的常规比赛中的表现。卢西亚诺·丰斯暂时争夺波德罗索，中后卫安德烈斯·卡尔达比德错过了点球。 DIM点球大战的目标是Cadabid的工作，他声称自己的主张。毕竟，进球的阿根廷球员阿德里安·阿雷吉和劳尔·洛艾萨被让·皮内达错过了。 对于红魔，拉里·安古洛在点球大战中得分，阿根廷人亚历杭德罗·金塔纳、丹尼尔·埃尔南德斯和猫王清真寺被错过了。 比赛的前几分钟非常激烈，参观者加入了弗拉基米尔·埃尔南德斯，他很难破坏当地人留下的空间。 但是，在委内瑞拉门将乔尔·格拉特罗（Joel Graterol）发起的反击中，美国队在8分钟内得分，到达左边的埃内德·梅纳（Eneyder Mena），并向队友塞拉（Sierra）发出了十字架，但没有正确管理伊阿戈·法尔克。 仅仅15分钟后，Arregui暴跌并用任意球激活了他的同胞庞斯。庞斯痛苦地击败了该地区的对手，并在与波德罗索的国际比赛中打进了他的第一个进球。 尽管平等，但当地人继续攻击法尔克，自从上个月作为红魔首次亮相以来，他以两个明确的进球选择打出了自己最好的时光。 在补给阶段，美国继续寻找在拖拉机上脱颖而出并与系列赛相吻合的目标，但是麦德林在中锋后卫豪尔赫·塞古拉（Jorge Segura）击倒该地区的埃尔南德斯时首次澄清了这一点。 但是，委内瑞拉格拉特罗长大后存了罚款。这是后卫卡尔达比德在 56 分钟内的一次非常强劲的射门。 仅仅7分钟后，边锋埃尔维斯·莫斯克拉率领2-1反击，埃尔维斯·莫斯克拉为拉莫斯派了一个十字架。拉莫斯击中了 30 多米，出现在两名防守者之间，将希瑟的球送到了网后。 几分钟后开始下雨，比赛失去了速度，直到裁判结束常规时间。一切都被定义为点球，所以DIM赢得了资格赛。 -技术表： 2。来自卡利的美国：乔尔·格拉特罗；Ever Moreno (#46，Joyder Mikolta)、约翰·加西亚 (#46，埃德森·阿塞维多)、豪尔赫·塞古拉、埃尔维斯·莫塞拉；胡安·卡米洛·波蒂拉、卡洛斯·塞拉（m.61，拉里·安古洛）、Esne der Mena、Adrianne Ramos 教练：胡安·卡洛斯·奥索里奥。 1.独立麦德林：安德烈斯·莫斯克拉·马尔莫莱霍；胡安·吉列尔莫·阿尔博莱达（m.66，费利佩·帕尔多），维克多·莫雷诺，安德烈斯·卡达维，德国古铁雷斯；大卫·洛萨，阿德里安·阿雷吉；胡安·大卫·莫斯克拉，弗拉基米尔·埃尔南德斯（m.66，何塞·埃尔南德斯），让·费内达，露西亚·诺达·埃芬斯（m.45+4，潜水员 Kamka Bindma）)。 教练：Julio Comesanha。 进球数：1-0，m.8：卡洛斯·塞拉。1-1，m.23：卢西亚诺·庞斯。2-1，m.63：阿德里安·拉莫斯。 裁判：委内瑞拉的亚历克西斯·埃雷拉。他警告日耳曼人古铁雷斯和豪尔赫·塞古拉。 锦标赛：与在卡利帕斯夸尔·格雷罗体育场举行的南美杯第一阶段的回归相对应的比赛。