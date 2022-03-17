1-1。里昂使第一回合盈利并在几个季度内存活下来

《体育写作》，3月17日，里昂利用一周前在Do Dragao体育场（0-1）取得的胜利，进入了欧罗巴联赛四分之一决赛，尽管波尔图的推动未能通过法国的平局（1-1）。 这位法国代表在过去五年中进入了这场比赛的第一场四分之一决赛，他保持了这种类型，尤其是在下半场，当时葡萄牙队加大了压力，使彼得·博斯的球队陷入困境，该队以秩序为自己辩护，在最后阶段能够句子中有一些他们玩过的明显机会。 这种需求迫使2011年本次比赛的冠军波尔图。他有一个雄心勃勃的演出，但处于竞争对手的控制之下。里昂在欧洲发生了变化。在大陆锦标赛中，排名第一的法甲排名第十，他在赛事的前七场比赛中不败地主持了波尔图。 彼得·博斯（Peter Bosz）的团队在头几分钟就利用了过剩的势头和他的竞争对手的冲动，他想从一开始就平衡平局。在其中一次袭击中，他抓住了对手的脚，然后在记分牌上继续前进。 正是在从里奥·杜波依斯（Leo Dubois）传给穆萨·登贝莱（Moussa Dembele）的深入传球之后，他才克服了防守线，并没有为了利用自己的速度而进入越位，在出局时击败了迪奥戈·科斯塔。还没到四分之一小时。 葡萄牙联赛的领袖需要两个进球来平衡平局。塞尔吉奥·康塞桑（Sergio Conceicao）的车队在上次访问法国时取得了胜利，并打算推动七年前离开里尔、四年前的摩纳哥和去年的马赛的连胜纪录。 在比赛开始前不久，葡萄牙队在爱德华多·阿基诺·佩佩发起的快速进攻中并列，后者将球送给了法比奥·维埃拉，后者从左边将球还给了法比奥·维埃拉。这位巴西进攻者发明了一个伟大的凌空抽射，击败了守门员安东尼·洛佩斯。 冲击一直保持平衡直到半场休息。之后，受伤的布鲁诺·科斯塔和哥伦比亚人马特乌斯·乌里韦进入若昂·马里奥的比赛时间突显了波尔图的统治地位。这给塞尔吉奥·康塞桑（Sergio Conceicao）的球队带来了新鲜感，他们挤压了对手，以寻找至少使葡萄牙队复活并至少迫使加时赛的进球。 然后，他在埃文尼尔森、迈赫迪·塔雷米和维蒂尼亚离开球场时进行了尝试，在比赛结束前四分之一小时发生了三次变化。他把里昂困住了，里昂开始寻找反击的空间。 尽管当地人能够在一些明显的场合避免最后的痛苦，但比分并没有改变。他仍然实现了自己的目标。他进入了四分之一决赛，然后被送回了波尔图。 — 技术表： 1-里昂：安东尼·洛佩斯；里奥·杜波依斯、蒂亚戈·门德斯、卡斯特罗·卢克巴、艾默生；卡尔·托科·埃坎比、Tanguy Ndombele、Maxence Caqueret、Romain Faivre（Houssem Aouar，m.66）；卢卡斯·帕克塔和穆萨·登贝莱（Tino Kadwere，m.66）。 教练彼得·博斯。 1-波尔图：迪奥戈·科斯塔；扎伊杜、佩佩、尚塞尔·姆本巴、布鲁诺·科斯塔（若昂·马里奥，m.57）；斯蒂芬·尤斯特歇斯（Mateus Uribe，m.57），马尔科·格鲁吉奇（Vitinha，m.79）；加莱诺（Evanilson，m.75），法比奥·维埃拉，爱德华多·阿基诺·佩佩；和托尼·马丁内斯（Metinez）Di Taremi，m.75）。 教练：塞尔吉奥·康塞桑。 进球数：1-0，m.13：穆萨·登贝莱；1-1，m.27：Pepe 裁判：奥维迪乌·哈特根（RUM）。他向波尔图的斯蒂芬·尤斯特歇斯和埃文尼尔森以及里昂的里奥·杜波依斯和马克森斯·卡克雷特出示了一张黄牌。 事件：欧罗巴联赛第16轮的回归赛在里昂奥林匹克公园举行。首席 apa/jl