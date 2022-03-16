您不再需要在希思罗机场使用强制性口罩。

英国最大的机场伦敦希思罗机场将从周三开始继续鼓励乘客在航站楼、火车站和办公楼使用口罩，尽管他们将不再需要使用口罩。 英国在1月底取消了佩戴口罩的强制性要求，因此法律不再要求在公共交通工具和美国商店中佩戴口罩。 但是，运营许多国际航班的希思罗机场一直维持到本周。 首席运营官艾玛·吉尔索普（Emma Gilthorpe）表示：“尽管我们鼓励继续使用，但我们可以放心，对抗电晕措施的投资将继续使旅行者获得疫苗提供的出色保护，尽管并不总是引人注目。”我说过了 希思罗机场还指出，如果感染显著增加或出现新的担忧，机场将毫不犹豫地恢复标准。 想要戴口罩的人可以继续使用口罩。 根据英国卫生部的最新数据，英国航空公司和维珍航空是最新放宽对该规则的政策的航空公司，以防止冠状病毒的传播。在过去的10小时内，英国每天有109,802人发生病例，另有200人死亡。 如果目的地国家/地区要求佩戴口罩，乘客必须在机上航班上佩戴口罩。 维珍航空表示，它将从今天开始更改其使用口罩的政策，从现在开始，这将是乘客和机组人员的个人选择。 该航空公司指出，这种情况只会在希思罗机场和曼彻斯特之间的航班以及不受此要求的国际法规约束的航班上发生，例如加勒比海地区的目的地，例如巴巴多斯、圣卢西亚和安提瓜。 旅客在登机和离开飞机时以及在目的地机场以及往返美国的航线上都必须佩戴口罩，口罩的有效期至少要到4月8日。 就英国航空而言，现有乘客只需要在飞往目的地时在航班上佩戴口罩。 广管局首席运营官杰森·马奥尼称该法案为 “积极进展” 瑞安航空的迈克尔·奥利里（Michael O'Leary）透露，他希望在4月或5月之前看到这一强制性要求的终止，而在本月初，旅行社Jet2已经放宽了往返英国和北爱尔兰的航班上使用口罩的规定。 从周五开始，所有旅客都可以进入英国，而无需进入乘客定位器或接受 COVID-19 测试。