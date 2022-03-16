世卫组织：COVID-19 死亡人数下降 17％，病例增加

日内瓦（美联社）— 世界卫生组织表示，尽管在1月份病例数开始下降之后，COVID-19 感染人数有所增加，但上周全球报告的新增冠状病毒死亡人数下降了17％。

根据周二晚间发布的世卫组织每周报告，上周发现了超过1100万例新的 COVID-19 病例，增长了约8％，新增了43,000例死亡。在过去的三周中，全球死于 COVID-19 的人数一直在下降。

感染增幅最大的地区是西太平洋和非洲，分别上升了29％和12％。其他方面，中东、东南亚和美洲的病例下降了20％以上。欧洲录得小幅增长2％。

世卫组织警告说，这些数字 “应谨慎解释”。他指出，许多国家正在改变其诊断检测策略，因为它们已离开疫情的急性阶段，所做的检测比以前少得多，因此许多新病例未被发现。

最近几周，瑞典和英国等国家宣布了放弃广泛测试的计划，并指出巨额投资已不再值得。即便如此，在传染性更强的亚变异体 omicron BA.2 的推动下，英国的感染、住院人数和死亡人数略有增加。另一个因素是几乎所有针对 COVID-19 的协议都暂停了，这导致更多的人群和口罩的遗弃。

世卫组织指出，尽管许多地区的 COVID-19 正在消退，但自 12 月以来，西太平洋的疫情一直在增加。

周一，中国禁止大多数人离开受冠状病毒影响的东北省份，并动员了预备役军人，而 omicron 亚变体推动了该国自两年前疫情开始以来最大规模的疫情。当局还限制了拥有 1750 万人口的南部城市深圳，也是与香港接壤的主要科技和金融中心，香港最近报告了 COVID-19 死亡率最高的国家之一。