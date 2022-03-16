“萝卜” 代表 “查帕罗”：CJNGN 关于圣何塞·德·格拉西亚大屠杀的内部争议

哈利斯科州新一代卡特尔（CJN G）同意联邦政府和米却肯州检察官办公室的意见，即在圣何塞·德·格拉西亚举行葬礼后杀害至少11人的责任人。已经确定了犯罪分子之间的一系列内部纠纷。

哈利斯科州和米却肯州之间的边界由马扎米特拉，塔马祖拉· 德·戈尔迪亚诺，马科斯·卡斯特拉诺斯和查帕拉湖以南组成，是四个字母的卡特尔宣布的冲突现场，该卡特尔被认为是合作伙伴。埃内斯托·马斯科罗·马丁内斯，查帕罗。

根据犯罪集团本身发布的记录，2月27日，由亚伯· 阿尔坎塔尔·瓦列霍（Abel Alcantar Vallejo）领导的杀手以 E l V iejon，Si erra 8 和/或Torora的绰号进入圣何塞·德·格拉西奥时，一切都变了。为了报复埃尔· 佩隆·亚历杭德罗·加西亚（Alejandro Garcia），他去了 CJNG 的高级官员，请求允许照顾他的母亲。

当天下午，多达12名参加葬礼的人被屠杀，没有发现尸体。其中包括与犯罪活动无关的人和离开家乡继续在萨波潘和科利马从事非法生意的派别成员的同事。

查帕罗不是门佐·内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯军队的原始成员，但他作为区域经理维持着犯罪团体。但是，现在，在其他领导人加入的战斗中，一个被确定为萝卜的对象被委托摧毁塞拉利昂鸟的细胞。

3月10日晚，当 CJN G的一名成员抵达Tamazul a de Gordiano的La Garita 代表团时，有破裂的迹象，在行动中，两名市政人员丧生，两名在路上参加事故的医护人员受伤。通往莫雷利亚。

第二天，哈利斯科州州长恩里克·阿尔法罗（Enrique Alfar o）承认，市政当局附近发生了诸如烧毁货车之类的犯罪行为。官员们呼吁保持冷静，并说没有对民众的直接袭击，但该事件与米却肯州发生的暴力事件有关。

在那半天的时间里，有十几辆货车带着许多杀手抵达，他们都在当地的高速公路上携带长枪。多达七名受试者乘坐双驾驶室皮卡车向后方移动。那天没有大的摊牌，但 CJNG 展示了自己的力量。

第九步兵营、州警察、国民警卫队甚至直升机都是为了回应武装司令部的目击而抵达的。直到现在，他们一直留在市政当局，没有受到攻击。

但是，3月14日，米却肯州检察官办公室向那些提供数据导致邻近村庄涉嫌肇事者的人提供了高达60万比索的赔偿。

这些是阿尔坎塔尔·瓦列霍、公牛队、耶苏斯·阿德里安·莫拉·帕迪拉、埃尔莫拉、埃尔莫拉；克里斯蒂安·亚历杭德罗·埃尔南德斯·奥尔特加，别名蟾蜍；安东尼奥·加列戈斯·麦地那，博拉查纳；耶稣的爱德华多·瓦列霍 辣椒；还有胡安，被称为拉什 ·曼努埃尔·巴拉甘·西斯内罗斯。

在通过社交网络上分享的视频传播奖励之后，CJNG的一位发言人说：“我们与查帕罗在一起，由于2022年2月27日在圣何塞德格拉西亚发生的事件，查帕罗平庸而危险。

在进球中，他们匹配了所有东西：黑色、棍子、鸟、耐嚼、公牛、卟啉、Benza 和 Chaparo。他们在致辞中警告民众和政府，这场战斗将在内部进行。他们建议该地区的敌人将与锡那罗亚州的敌人进行行动。因此，所谓的门乔特种部队会见了从铁拉卡连特（Tierra Caliente）搬到边境露面的前盟友。

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