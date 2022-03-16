3月16日墨西哥城的汽油价格。

在加满车辆油箱之前，请查看 3 月 16 日墨西哥城的燃油价格。汽油价格每天都在变化，因此了解汽油的价值非常重要。

：22,186比索平均

价格：23,140比索许可证持有人在线报告的价格能源监管委员会 2018 年 4 月 1 日合同规定的义务 A.

墨西哥的燃料价格可能会因基本价格、税收和物流等各种因素而有所不同。

由于全球石油价格以美元表示，因此基本成本基于国际石油价格，因此汽油的平均价值根据美元和比索的汇率进行修改。

在墨西哥，还要缴纳燃料消费税，该税由财政和公共信贷部（SHCP）确定，对影响汽油价格的生产和服务征收联邦消费税（IEPS）。

由于运输和储存等物流原因，成本也可能发生变化。通过管道或船舶运输石油和精炼汽油时，如果燃料价格上涨，成本就会增加。

影响燃料价格的其他因素取决于地理位置。

出

按季节划分的汽油

联邦消费者检察官办公室（Profeco）还向用户提供该网站，以提供有关以该国最高和最低价格出售汽油和柴油的加油站的最新信息。

Profeco的页面名为 “谁是汽油人物”，该页面基于能源监管委员会（CRE）关于汽油和柴油零售的报告。点击以下链接访问：

Profeco还为用户提供了适用于iOS和Android的 Litro X Llit ro应用程序，他们可以在其中比较附近加油站的价格并提出投诉和投诉。

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