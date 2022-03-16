与国际货币基金组织的协议收到了参议院的评论，并将于周四在场地获得批准。

在政府开始对抗通货膨胀的 “战争” 的前一天，它一定会得到国家的许可。国会已与国际货币基金组织（IMF）签署了一项新协议，为毛里西奥·马克里任职期间借出的445亿美元再融资。

今天下午，参议院预算委员会对一项法案发表了赞成意见，该法案支持其对2018年承担的债务再融资的理解，政府计划在反对派的支持下于本周四在参议院选区讨论该法案。

会议于周二晚些时候由军团主席克里斯蒂娜·基什内尔召开，定于 14:00 举行。

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委员会主席@@ 里卡多·瓜拉（Ricardo Guerra）举行了一次会议，提议在14.10开始签署意见，此后不久（在20分钟内）报告说，17个强制性签名中有16个已经获得。参议员奥古斯丁·托雷斯（Juntos for El Cambio，Chubut）因参议员奥古斯丁·托雷斯（Juntos 代表 El Cambio，丘布特）失踪而被推迟，但后来又增加了他的签名。

在委员会会议开始时，托多斯阵线集团负责人何塞·马扬斯宣布，他将在裁决书上签字，“略有不同意见”。持不同政见者是 Bloc Ana Maria Iani 的伙伴，例如参议员朱莉安娜·迪·图里奥。

Ianni和Di Tullio所表现出的态度是否会被各个方面的许多参议员复制，这仍然是一个很大的问题。据玛雅人说，在昨天上午在克里斯蒂娜·基什内尔副总统办公室举行的一次集体会议上，他们同意 “尊重每位参议员的立场各省的利益和公共债务的行为。”他补充说：“原则上，超过一半的区块批准，” 他补充说。

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玛雅本人仍然可以猜测他将如何投票。朱莉安娜·迪·图利奥（布宜诺斯艾利斯）、安娜贝尔·费尔南德斯·萨加斯蒂（门多萨）、奥斯卡·帕里利、西尔维亚·萨法格（内乌肯）、玛丽亚·伊内斯·皮拉蒂·维加拉（查科）、马里亚诺·理查德（CABA）、玛丽亚·欧亨妮娅·杜雷、马蒂亚斯·罗格·罗德里格斯（火地岛））; 安娜·玛丽亚·伊亚尼（圣克鲁斯）；卡洛斯利纳雷斯（丘布特）；西尔维娜·加西亚·拉拉布鲁、马丁·多纳特（Rio Negro）、特蕾莎·冈萨雷斯（福尔摩沙）

投票决定的一部分还将包括将在该场所采取的立场。如果复制商会发生的事情，参议员将参加克里斯蒂娜·基什内尔（Cristina Kirchner）将担任主席的会议的开始，但他们都不会发言以证明和解释投票。

需要解决的另一点是，反对者是投反对票还是弃权。归根结底，这就像参议院接受弃权票作为反对票一样。

在 Juntos por el Cambio集团中有代表的反对派方面，他们将在周三上午开会陪同执政党，并在法案桌上进行处理，以确定达到三分之二选区的金额，即48名参议员，坐在长凳上激活会议。每个人都排除这是可能的，而且国家政府将在本周四获得该倡议的批准。

预期的计划是总结最多33张选票，因为 “团结一致” 支持该项目，就像代表们一样。除此之外，执政党将带来的至少 20 人和 4 名不构成两个主要街区之一的地方参议员。

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