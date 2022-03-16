泰勒·弗里茨在印第安维尔斯击败 Jaume Munnar 进入第二轮

《体育写作》（美国）3月15日，美国网球选手泰勒·弗里茨在ATP排名中获得第20名，并在印第安维尔斯大师赛第三轮比赛中以3盘6-4、2-6和7-6（2）的比分击败西班牙对手穆纳尔（Jaume Munar）。 在赢得两轮资格赛和两轮主抽奖之后，弗里茨不得不对阵进入这场比赛的穆纳尔达到极限，但经过2小时49分钟的激烈战斗，他屈服于最后的决胜局。 西班牙人在参加了一场高级锦标赛后向加利福尼亚沙漠说再见，在上一轮中，他们保存了三个比赛球以击败同胞巴勃罗·卡雷尼奥。 本周二，他非常遗憾地输掉了第一盘盘后恢复过来，因为他错过了八次休息机会，去年受到了两次以6-4授予弗里茨的美国半决赛选手印第安维尔斯半决赛选手之一的惩罚。 在第二盘中可以看到第一盘缺乏的效果，穆纳尔通过转换两个可供支配的 “破发” 球，以稳定的6-2重新获得了平等。 今年，这位在墨尔本的第四名决赛选手西班牙选手开局不佳，看到他在缺点休息的同时输掉了1-4，但他提高了水平并恢复过来，直到他强迫决胜局。 但是这次是弗里茨能够更好地应对紧张局势。他为自己的服务拿下了所有积分，然后在失去信心的穆纳尔面前以 5-2 领先。 特别是，他抱怨记分牌上有 4-2 的球池不好，这导致了非强制性错误，为弗里茨的回合传球铺平了道路。 弗里茨的下一个竞争对手将是来自西班牙的澳大利亚人亚历克斯·德米纳乌尔，他淘汰了美国人汤米·保罗（7-6（2）和6-2）。 在本周二的其他成绩中，世界排名第六的意大利马泰奥·贝雷蒂尼以 6-4 和 7-5 击败南非劳埃德·哈里斯。 西班牙人拉斐尔·纳达尔是继德国人亚历山大·兹维列夫（第三名）和丹尼尔·梅德韦杰夫（第一名）被淘汰后锦标赛中的最高种子。 纳达尔将在本周三的第16轮比赛中与来自美国的莱利·奥佩尔卡对战。