Playland Park：机械游戏的新受害者已经到来。

Aigosto Am a 和 Hadin Madehirai.Imaha 哈哈哈哈哈在 Jabopo 市区有一个游乐场公园。这是城市大教堂，城市之城。有关音乐的信息，关于世界上最好的音乐的信息，世界，城市地区，城市地区，城市地区，以及

“每个人都开始尖叫以完成比赛。”他说，当他意识到比赛中途发生了什么事时，这是周围人的反应。为了避免在转动圆盘时受损，阿玛斯抓住了管子，但是这根管子的突然移动导致金属损坏了皮肤。他告诉亚视新闻说：“我的衣服流血了，流血了，我的手臂掉进了血液里。”

受害者形容这种痛苦难以忍受，因此他决定放弃在恐惧和焦虑之间击中自己和身体的管子，根据媒体的文章，“从游戏的角落突然冒出来”。根据受害者的呼声和人们的要求，游戏并没有停止，而是等到比赛结束。当时，他注意到手臂上有血液流出，要求就医。

卡米拉·阿玛斯（Camila Armas）指责她发生了如此严重的事故，因为当她被问及照顾她时应该把手放在哪里时，她对发生的事情感到内 gui。家人咨询了另一位医疗专业人员，并说受害者在受伤之前必须接受另一种手术。阿玛斯的母亲说：“他们所做的就是涂上外面的皮肤然后在那里治愈。”

阿玛斯与该设施共享了详细信息，以便他们进行通信，但是自1月31日事件发生以来，他们没有接到有兴趣收听事件的电话或消息。

= “自动” /> Playland Park：

不安全的地方

两名未成年人是 Play L and Park 安装的游戏的最新受害者。某人的母亲告诉她，游乐园正试图隐藏受害者发生事故的地方。诺玛·阿吉拉尔·奥尔特加告诉 La República，“他们用雨伞掩盖了比赛，在那里的员工开始通过反复要求人们离开来孤立人们，“什么也没发生。”

利马副局长要求索尔科市长对 Playland Park 发生的事件采取进一步行动。拍摄/照片：Twitter/Sorco 市政府

阿吉拉尔还是另一名受害者的姨妈，由于事故发生后受伤的严重程度，该受害者被关在重症监护室（ICU）中。阿吉拉尔·奥尔特加（Aguilar Ortega）说，当找不到儿子时，几分钟后，她接到一个电话，说未成年人在Playland Park门口，但她受伤了，不承认与他联系的人没有得到确认。“他不认识自己，甚至没有说儿子出了车祸。”我添加了这个。

这位女士指出，“责任是Playland Park的100％”，这可能发生在未成年人身上，该未成年人参加了游乐园并与家人度过了愉快的时光，但发现了恐怖时刻。他总结说：“这不是偶然的事件，而是疏忽。”

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