佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）：总统在共和国国会致辞后的十句最杰出的话

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）前往共和国国会向国家传达信息。在这些问题中，在第二项空缺动议获得批准后，总统谈到了可能使他卷入腐败行为的问题。

除此之外，国家元首还澄清了他在任职七个月期间指出的某些要点。

佩德罗·卡斯蒂略在国会面前的 10 个最杰出的短语

1.-秘鲁国家的海洋、陆地和空中主权得到尊重和不变！

2.-我从来没有提到玻利维亚拥有对我们领土的主权进入海洋，我也永远不会这样做。

3.-我呼吁秘鲁妇女团结最强大，最广泛的团结，让我们对国家的未来充满信心和信心。

4.-现在是结束小纠纷并朝着伟大的国家目标努力的时候了。

5.-现在是结束阻碍我们增长和发展的两极分化和不确定性的时候了。

6.-监察员办公室是负责维护社区基本权利的机构，也有一名任期已届满的代表，专门负责促进共和国总统的空缺。

7.-我请你一起面对腐败的怪物。

8.-我们是否忘记了奥德布雷希特和他的秘鲁财团近年来所造成的损失？我们已经通过了500多亿个鞋底，这些鞋底使我们失去了数千所学校或医院。

9.-如果任何同胞或家庭成员参与腐败，请让当局立即采取行动。

10.-先生们，国会议员，现在是我们寻找巧合点的时候了。

佩德罗·卡斯蒂略。

对卡斯蒂略在秘鲁国会上的讲话的反应

在佩德罗·卡斯蒂略总统向全国发表共和国国会致辞后，一些议员毫不犹豫地毫不犹豫在我说的话之后大声说出来批评总统。

有鉴于此，Avanza País国会议员亚历杭德罗·卡韦罗要求佩德罗·卡斯蒂略总统将他在全体会议上的讲话转化为部长更迭和实际政策等事件。

“从言语来看，我们必须转化为行动。工作人员最终决定政策，如果各部委领导公共政策的人员没有改变，我们怎么能与内阁中受到严重质疑的人谈论打击腐败，” 他说。

“他在讲话中承认，包括中央政府在内的国家正处于危机之中，他本人也承认自己没有能力，并请我们及时帮助进行结构性和实质性改革。希望我们能达成共识，但让我们了解事实，将讲话转化为事实，更换部长和真正的政治，“他补充说。

反过来，议员凯蒂·乌加特（自由秘鲁）排除了卡斯蒂略·泰罗内斯将解散国会的可能性。“（这个消息有什么惊喜？）相反，我们昨天会见了总统，从来没有谈论过关闭国会。总统是一个会说话和倾听的人。（...）他在接受 Exitosa 采访时说，总统的头脑从来没有给出破坏政府稳定的惊喜，根本没有这样的事情。”

就豪尔赫·蒙托亚而言，他毫不犹豫地称国家元首为 “骗子”。

“接待卡斯蒂略总统是国会的错误，[...]，总统是个骗子，事实证明，他首先说他认识一个人，然后说不，谎言被拍了”。

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