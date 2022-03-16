Nazanin Zaghari-Ratcliffe，伊朗监狱地狱之后的自由味道

英国-伊朗人纳扎宁·扎格哈里-拉特克利夫在伊朗被拘留了六年，在那里她经历了被监禁的地狱，在为释放她进行了不懈的斗争之后，她正准备与丈夫和小女儿在伦敦团聚。

这位 43 岁的项目经理曾在同名新闻社的慈善机构汤森路透基金会工作，在经历了多年的噩梦之后，于周三被 “移交” 给了英国当局。

2016 年 4 月 3 日，她的生活发生了转变，当时她与当时两岁的女儿加布里埃拉一起在德黑兰机场被捕，当时她曾去那里探亲。

她被指控阴谋推翻伊斯兰政权，但她一直否认这一立场，她与女儿分居，后者的英国护照被没收。同年9月，这名具有双重国籍的妇女被判处五年徒刑。

这是漫长磨难的开始，其特点是在没有窗户的牢房中艰难地隔离，绝食和剥夺医疗服务。一个多月以来，她穿着同样的衣服睡着想着自杀。

她的丈夫、驻伦敦北部的会计师理查德·拉特克利夫告诉法新社记者：“监狱对她来说是一件非常艰难的事情”，她 “一直有着敏锐的忠诚和正义感”。

加布里埃拉（Gabriella）在德黑兰埃文监狱的牢房里有一张照片，她的探访使这位曾经开朗的女人尽管陷入了抑郁症，但仍能坚持生活。

2019年3月，英国政府授予他外交保护。但是在当时担任外交部长的鲍里斯·约翰逊在 2017 年底声称扎格哈里-拉特克利夫在伊朗培训记者时犯了一个严重的外交错误之前，她否认了这一点，这使德黑兰有理由留住她。

-“Dolor 不可估量”-

2019 年 10 月，Zaghari-Ratcliffe 经历了一部新剧：加布里埃拉自母亲被捕以来一直住在伊朗外祖父母的家中，她带着父亲回到伦敦上学。那位女士当时写道：“我的痛苦是无法估量的。”

纳扎宁试图通过每天在父母家中通过视频会议给小女孩打电话来填补这一空白，由于covid-19疫情，她于2020年3月被软禁。

但是释放之后又出现了新的失望：与其他囚犯不同，她没有得到大赦。

恰恰相反，2021年4月，她在服刑后再次因参加2009年在伊朗驻伦敦大使馆门前的示威活动而被判处一年监禁。

在她丈夫看来，纳扎宁显然是政治游戏的 “人质”，围绕着一笔旧武器合同在英国未偿还的4亿英镑（5.2亿美元，4.75亿欧元）的旧债务。

拉特克利夫从未离开过争取释放妻子的斗争，他于 2007 年在伦敦遇见了妻子，她曾前往伦敦继续学业。为了警告自己的命运，他两次绝食。

英国-伊朗人在德黑兰大学学习英语文学，并在伊朗为红十字会等Oeneges和世界卫生组织（世卫组织）工作。

在英国后，她与与视听组织有联系的协会 BBC Media Action 合作，然后开始为汤森路透工作。

在她被捕一年后发表的给丈夫的一封信中，她表达了对伊朗的失望，她对伊朗感到 “骄傲”，但这剥夺了他们 “过上女儿黄金岁月的可能性”。

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