莫拉维茨基呼吁乌克兰在基辅快速获得欧盟候选国地位

克拉科夫（波兰），3月15日（EFE）。波兰总理马特乌斯·莫拉维茨基在基辅与总统沃洛德米尔·泽伦斯基会晤后坚持认为，有必要迅速授予乌克兰加入欧盟（欧盟）的候选国地位。 据波兰通讯社PAP报道，莫拉维茨基说，在乌克兰首都与泽伦斯基会晤后，他与来自捷克共和国和斯洛文尼亚的Pietr Fiala和Janez Jansa一起旅行，“欧盟应该尽快给予它这种地位。” 此外，前往基辅的波兰代表团政府法律与正义（PI）党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基（Jaroslaw Kaczinsky）呼吁为乌克兰建立一支 “国际和平部队”，也许是北约。 乌克兰 “需要北约维持和平特派团或广泛的国际框架”，卡钦斯基强调，“除了团结和认可之外，还需要国际勇气。” 泽伦斯基对波兰，捷克共和国和斯洛文尼亚这三个 “伟大国家” 表示感谢和信心，尽管遭受 “俄罗斯侵略的残酷” 和对首都的围困，但他们表现出 “不要害怕”。 “他们来这里是为了支持我们，这是非常有力和勇敢的一步。” 乌克兰总统说，他在Telegram帐户上张贴了与欧盟（EU）国家领导人会晤的图片。 乌克兰总统兼总理丹尼斯·施米哈尔周二会见了摩拉维茨基和捷克总理卡钦斯基以及斯洛文尼亚人亚涅斯·扬萨。 东欧三个国家的总理早上乘火车从波兰离开基辅，这是一次未宣布的旅行，并表示支持泽伦斯基和被围困的乌克兰首都的人口。 据波兰消息人士透露，这次访问此前是在上周在凡尔赛举行的欧盟（欧盟）非正式峰会上商定的。 华沙政府发言人皮奥特·穆勒报告说，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格和美国政府代表知道这次访问。 根据华沙的说法，该代表团 “实际上代表了欧盟”，“欧盟委员会主席查尔斯·米歇尔与欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩之间达成了协议”。 来自布鲁塞尔社区机构的消息人士声称 “认可” 这次旅行，董事会主席强调了由于俄罗斯袭击的围困而访问乌克兰首都的 “安全风险”。 莫拉维茨基抵达基辅后不久在社交网络上的第一封信中提到了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，他说：“这场战争是残酷的暴君袭击乌克兰平民、轰炸城市和医院的行动的结果。” 在这封信中，波兰、捷克共和国和斯洛文尼亚领导人的几张照片穿着非正式的衣服，一起坐在一张带有乌克兰地图的桌旁。