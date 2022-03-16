莫海蒂错过了经典。罗德里戈到了，本泽马有疑问

马德里，3 月 16 日，法国人费朗·门迪因左腿绑架者受伤，将在 10 日至 15 日之间阻止他，这使他的同胞卡里姆·本泽马感到怀疑，错过了本周日的经典赛（欧洲中部时间 21:00，格林威治标准时间-1），巴西人罗德里戈去到达的地方。 在周一对阵马略卡岛（0-3）的比赛中受伤的三名足球运动员中，桑坦德银行的领袖西甲将皇家马德里的收入增加到塞维利亚的10个百分点，只有罗吉戈证实了他在巴塞罗那足球俱乐部的存在。 这位巴西前锋受到了莱洛（Railo）的踩踏，不得不在没有支撑右腿的情况下离开体育场，但是本周三他在休息后已经能够痛苦地训练。 这位退休的本泽马在马略卡签下第二个进球后不久左腿双胞胎受伤，他重返皇家马德里的物理治疗师工作，正如埃菲所指出的那样，俱乐部将共鸣推迟到周五，以了解不适的程度。 原定于本周三进行测试，但这位前锋在该地区仍然有些不适。当然，即使在比赛前夕也可以做出的决定，仍然不排除在周日作出的决定。 安全的人是莫海蒂。视频测试证实了绑架者受伤，直到皇家马德里在4月2日访问塞尔塔德维戈之前，国家队才会停下来。 自从巴西人埃德·米利塔奥（Éder Militao）在克服了阻止他参加马略卡岛比赛的流感后与其他队友一起接受训练以来，意大利人卡洛·安切洛蒂（Carlo Ancelotti）恢复了有效的防守资本，并使西班牙人纳乔·费尔南德斯（Nacho Fernández）成为主要候选人。取代左边的莫海蒂，就像他在冠军联赛第16轮与巴黎圣日耳曼队复出时所做的那样。 1011880 子宫/汽车