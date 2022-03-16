拉夫罗夫说，与乌克兰的安全协议 “接近”

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机构报道，3月16日，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫周三 “接近” 与乌克兰就确保安全达成协议。 拉夫罗夫说，俄罗斯国际文传电讯社 “与乌克兰就中立和安全保障状态达成了许多正式协议。” 莫斯科和基辅今天正在举行进入第六轮谈判，以达成结束对乌克兰的入侵的协议，该协议是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于2月24日下令的。 最后一次这样的接触是在视频会议上举行的，涉及与实现停火或乌克兰未来地位有关的问题，据俄罗斯称，乌克兰无法加入北约等国际组织。 拉夫罗夫说：“正在认真讨论（乌克兰）的中立状态以及安全保障。” 拉夫罗夫说：“这正是普京在二月份的一次新闻发布会上所说的。他重申国际文传电讯社重申，北约不应延长所有可能的选择，包括乌克兰和俄罗斯在内的所有国家普遍接受的安全保障。” 而且 “这是谈判中目前正在讨论的问题。我认为，有一个绝对具体的方案接近于达成共识”，他补充说。 几个小时前，乌克兰总统沃洛多米尔·泽伦斯基说，尽管与俄罗斯就停火进行谈判的立场现在更加现实，但决定 “对乌克兰感兴趣” 还需要时间。 泽伦斯基在今天上午发布的消息中说，在入侵俄罗斯的第21天伊始，谈判的立场 “听起来更加现实”，继续谈判 “艰难，但很重要”。“仍然需要努力”，因为 “每场战争都以协议结束。” int-rml/HMA 关注订阅者。由于新批准的刑法改革对记者构成威胁，Agenzia Efe已暂停在俄罗斯的新闻制作。埃菲将尽可能在其他地方报告这场严重的危机。