神奈川县：3月15日星期二获胜结果

这是 3月15日国家公共援助彩票今天宣布的神奈川彩票的结果。

好好照顾好你的门票。这是非常有价值的，因为如果你赢了，这是索取钱，把钱存放在安全的地方而不会丢失的官方证明。

奖金最多可领取60个日历日，从相应竞赛发布后的第二天算起。在此期限结束时，领取奖品的权利将失效，最终目的地将是联邦财政部，以获得公共援助。

所有奖品均以本国货币提供，并根据彩票背面规定的条件以及彩票或适用法规提供。根据《所得税法》第 163 条的规定，预测预扣税款。

2357 神奈川彩票的中奖组合为 05、01、01、03、02、05、03 和 04。

输入此链接可查看本次抽奖中每个奖项的实时抽奖和国家彩票预测。

加纳加托将在每个星期二、星期四和星期六举行三次，彩票的奖金将在 21:00 后的同一天公布。

如果您想知道 Win Cat 彩票的完整奖金清单，请在此处输入。在这里，您可以看到获奖人数和amount.Award。您可以在此链接中找到彩票的所有历史赢家。

（照片：Cuartoscuro）

我该怎么玩 Win Cat？

Win Cat是基于著名游戏 “猫” 的数字抽奖，价格为10比索。

要玩游戏，您需要填写9个猫方格中的8个，数字从1到5。国家彩票提供中央号码，因此无需填写。

您可以将要播放的号码直接分配给 Forecast 代理，他们无需填满轮盘即可将其放入系统。

你还可以应用 Ganagatic 模式，玩家在设备上留下数字，然后由系统随机选择它们。

要中奖，您需要至少三个选定的号码才能与彩票中的号码相匹配，并像传统游戏一样形成一条直线。

另一种选择是击中两个创建直线的数字，然后越过通配符（由中间的通配符（National Lottery）提供的数字，以完成 “猫”。

线条必须在三个连续的单元格中垂直、水平或水平显示。如果你赢了一条线，你赢的线越多，奖金就越大。

（照片：Cuartoscuro）

什么是国家彩票？

国家公共援助彩票是联邦政府的一个权力下放机构，负责持有带有公共援助奖品的彩票，即为联邦政府筹集资金和改变方向。实现平等的墨西哥人可以满足自己的迫切需求。

它具有法律性质和自己的资产。因为它从联邦政府那里获得预算资源，并为自己创造的人民的利益筹集自己的资金。

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