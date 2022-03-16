约翰逊访问沙特阿拉伯和阿联酋以解决能源价格问题

伦敦3月15日电英国首相鲍里斯·约翰逊将于周三访问沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国（阿联酋），讨论国际社会对俄罗斯入侵乌克兰的反应，并讨论减少能源价格波动的方法。 英国首相办公室唐宁街在一份声明中说，约翰逊将与穆罕默德·本·扎耶德亲王和沙特穆罕默德·本·萨勒曼会面。 英国政府上周宣布，它将在今年年底之前禁止进口俄罗斯石油，俄罗斯有9个月的时间来寻找替代原油的替代供应来源，而原油占该国需求的8％。 官方发言人解释说，约翰逊的重点是实施 “增加石油产量的潜在措施” 和 “使英国的能源供应多样化”，以及 “与国际合作伙伴合作增加可再生能源”。 在周三与本·扎耶德和本·萨勒曼的会晤中，总理将讨论 “改善能源安全和减少能源和食品价格波动的努力”。 在访问英国第三大柴油供应商唐宁街开发的利雅得期间，沙特集团Alfanar将最终确定10亿英镑（19亿欧元）的投资，用于英国航空的绿色燃料项目。 约翰逊说：“普京总统（俄罗斯，弗拉基米尔）在乌克兰引发的残酷无端袭击将对远远超出欧洲边界的世界产生深远的影响。” “英国正在建立国际数据协调机制，以应对我们面临的新现实。世界必须摆脱俄罗斯的碳氢化合物，让普京的石油和天然气中毒挨饿。”他补充说。