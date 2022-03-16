约翰·莫希卡相信奇迹，渴望胜利。我相信哥伦比亚将有资格获得卡塔尔的资格。

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Elche - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 23, 2022 Real Madrid's Eden Hazard in action with Elche's Johan Mojica REUTERS/Nacho Doce

雷纳尔多·鲁达（Reinaldo Rueda）可能会度过她作为经理职业生涯中最重要的两个星期。哥伦比亚队在某种程度上有资格参加卡塔尔2022年世界杯。对手应对巧合负责，因为秘鲁和智利必须尽可能少地得分，咖啡队才能参加最高的足球锦标赛。

尽管这项壮举很困难，但有些球员认为这是可能的，尤其是因为三色球队连续第三次不依赖它进入世界杯。左翼约翰·莫吉卡（Johan Mojica）就是这种情况，他有机会在2018年参加俄罗斯，今天他似乎对DT充满信心。

这位29岁的Caleño声称在世界杯赛事中保持 “信念不变”，但他承认自己在某种程度上处于深渊的边缘，因为进球很困难，而且正如预期的那样，他最近没有增加3分。哥伦比亚参加了 7 场比赛但没有进预选赛进球，在没有赢得罗伯托·梅伦德斯体育场（巴兰基亚）的情况下打了 4 场比赛。

“分类非常复杂，但我有机会，我会战斗到最后（...他们关注我们真是太好了，我们希望我们能与国家队一起展示所有这些好处，因为哥伦比亚即将举行一场重要的比赛。”他问他的粉丝。

莫吉卡表示，她很高兴也渴望继续突出自己在埃尔切的表现。“我希望我能继续保持这个水平，每次接到电话时都能做出贡献。和哥伦比亚一起玩是一种特别而难以形容的事情。”他还谈到了他想如何在西班牙俱乐部 Helibelton Palacios 与国家队的同胞见面。

Tricolor目前以17分进入季后赛位置，在今天前往卡塔尔的预选赛中第七次比秘鲁少4分。而根据最近两场比赛，DT的未来，Reinaldo Rueda将在很大程度上定义。

玻利维亚和委内瑞拉之间的对抗面临的主要期望之一是，教练是否会押注拉达梅尔·法尔考·加西亚，胡安·吉列尔莫·夸德拉多和詹姆斯·罗德里格斯等全民公决。在最近的一次会议上，你没有为自己想要的东西做出贡献，也没有开始下一届自行车世界锦标赛的续约过程。体育分析师卡洛斯·安东尼奥·贝莱斯强调了他对 Antena 2 的 Palabras Mayor s 的评论。

“有了一个愤怒的人，舒适，步行者，冷酷的胸部，过去的胸部；或者新的，好的东西，有预测，新的血液，认真的专业人士，你必须在这两场比赛中赢得同样的胜利；如果你是需要赢的人，你没有任何借口。他已经是爸爸了，他已经在那里了。你必须击败委内瑞拉和玻利维亚。如果你没有赢得本轮资格赛中被淘汰的两人，那么你就不应该有奇迹，这是场上水平最高的一轮。”

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