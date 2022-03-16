通货膨胀：罗德里格斯分期付款，但概率很高。

自从阿尔贝托·费尔南德斯上任政府以来，他累计通货膨胀率为131.6％，相当于每月平均3.2％。 调整公用事业费率的毛里西奥·马克里（MauricioMakri）在整个政府的平均月通货膨胀率为2.9％，而在最初的27个月中，坎比莫的平均月通货膨胀率为2.4％，公共服务费率的增长加速。如果脉搏不好，费尔南德斯在通货膨胀政策方面是可悲的。阿尔贝托·费尔南德斯（Alberto Fernandez）尚未调整过去一年中升至低于通货膨胀率的公用事业费或官方汇率。没有它，通货膨胀就会加速。

如果2月份的通货膨胀率为4.7％，那么考虑到本月的燃料增长，3月的通货膨胀率很可能会达到或超过5％。目前，官方变化的类型增加到每月2.2％，但低于3月份通货膨胀的预期一半。

但是，战争可能解释了小麦和燃料的增长，但在今年前两个月，阿根廷的通货膨胀率为8.8％，高于美国的年通货膨胀率。由于乌拉圭2月份的年通货膨胀率为8.9％，阿根廷在两个月内等于邻国乌拉圭的通货膨胀率。简而言之，阿根廷2月份的通货膨胀率为4.7％，巴西为1％，乌拉圭为1.5％，智利为0.3％，他们都和我们一样吃同样的食物，消耗的燃料与我们相同，因此没有国际理由证明通货膨胀记录是合理的。

发生的情况是，他们为公共支出支付不受控制的公共支出，与今年2月和去年2月相比，这使货币基础每年扩大了48％。

你可以从 Indec 获取数据，在 2019 年 11 月以 1,000 美元的价格购买 3.8 千克烘焙。今年2月，有可能购买1.1公斤的烤肉，即减少70％。这个故事是关于总统竞选的著名地方，他在那里告诉一个人他不能烧烤，但他和克里斯蒂娜告诉他，为朋友们做烤羊肉串的乐趣会回归。同样，他承诺为对Leliqs感兴趣的养老金领取者提供免费补救措施，并且根据去年的数据，他已经有了借款BCRA的记录。Leliqs必须支付的股票所支付的金额累计了Leliqs和Pass支付的利息损失相当于22％。

根据2月财政赤字的初步数据，与1月份相比，财政赤字再次加速，2021年下半年的趋势仍在继续。

简而言之，他们 将开始为去年的财政假期付出代价以赢得选举，就像 1973 年的何塞·贝尔·盖尔巴德那样，导致罗德里格斯在 1975 年中期击败零通货膨胀 。

与国际货币基金组织的协议并不意味着财政赤字将大幅减少，因此，如果用内债来弥补财政赤字，我们可以预计，由于古兹曼将使用的利率上升导致利率上升，公共支出将增加。我们对通货膨胀率和春季计划或汇率投入了定时炸弹。

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但是，公共服务汇率和关税的上涨将打击消费者价格指数，这可能导致2021年通货膨胀过高，并且由于未偿公共债务问题的积累，还有一些加剧因素将导致信贷市场中的私营部门被取代。通货膨胀正在下降。

简而言之，去年的公共支出休假是一次永恒的隔离区，被迫连续两年发行2万亿比索，这表明发行货币是美国财政部最重要的收入、价格控制、官方汇率延迟和公共服务关税。收集连击，看看今年的结果。

换句话说，用一句老话说，除了不为野蛮行为付出代价之外，你还可以在经济中做各种野蛮的事情，现在是时候开始为民粹主义的岁月和两年恶化的民粹主义付出代价了。