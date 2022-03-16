在 1928 年的汽车之旅中，阿根廷一家人在旅行了 22 年后回家。

在1928年乘坐汽车穿越五大洲362,000公里之后，Zapp家族坚信 “人性是美好的”，最终在阿根廷达到顶峰，这是22年前开始的旅行冒险。

位于阿根廷和乌拉圭边境的瓜莱瓜伊丘市是周日抵达布宜诺斯艾利斯市中心的著名纪念碑方尖碑之前的最后一站，由坎德拉里亚和赫尔曼·扎夫于 2000 年 1 月 25 日离开。他们带着四个在世界不同地区出生的十几岁的孩子回来。

“情绪非常复杂。我们结束我们的梦想，或者更确切地说，实现梦想。好消息是我们活着。接下来会发生什么？数以千计的变化，成千上万的选择”，赫尔曼告诉法新社，他在53岁时已经梦想着这次乘帆船环游世界。

坎德拉里亚开始旅程时才 29 岁。现在，在51岁的时候，他说：“一切都比我想象的要好。我们发现的是人。”

“人很棒，人性令人难以置信，” 这位与102个国家会面的女士曾经声称，“冲突或战争迫使我们改变方向。”

-汽车 “开门器”-

他们结婚六年了，有一份 “好工作”。他们在布宜诺斯艾利斯郊区建完房子，最终成为一个家庭。他们想要孩子，但他们一开始就想旅行。因此，前往阿拉斯加的背包旅行冒险开始了。

有人推荐 Graham-Paige，这是一辆 1928 年的汽车，发动机和油漆都很差。“我还没开始。”我想到了坎德拉里亚。

“汽车没有最好的座椅或最好的坐垫，也没有空调。这是一辆迫使你保持警惕的汽车。虽然不舒服，但很不错，它在 '打开门'，对城市、泥土和沙子都有好处。”赫尔曼很热情。

22岁时，他们只使用了8套轮胎，并开了两个发动机开口。

“如果有4x4零公里，它将不再存在。这个地方比它出来的时候还漂亮。”当赫尔曼展开汽车放在车顶上然后去露营的帐篷时，四个孩子睡在哪里感到非常兴奋。

在旅途中，带着她的前两个孩子，19岁的潘帕（Pampa）和出生在阿根廷的16岁的Tehue（Tehue），他们扩大了汽车。他们将它们切成两半，然后增加了40厘米和一个座位。

因此，他为 14 年前出生在加拿大的帕洛玛和 12 年前小袋鼠抵达澳大利亚做准备。

现在，狗蒂蒙（Timon）和猫哈库纳（Hakuna）最近在巴西逗留期间加入了行列，由于2020年的电晕大流行，他们陷入困境。

防水布从车顶掉下来，为父母睡觉的车内提供了隐私。他们将行李箱带到炊具上，发动机可以煮鸡蛋和香肠或加热水。衣物和餐具都放在座椅下面。好像是蜗牛一样，这辆旧车被用作家庭住宅多年。

“这是一栋小房子，但它有一个巨大的花园，里面有海滩、山脉和湖泊。如果你不喜欢这个风景，你可以改变它。”赫尔曼开玩笑。尸体说：“一个环游世界的家庭。”

总的来说，Zapps呆在家里。他们估计有2,000个家庭收到了它们。“人性太神奇了。”坎德拉里亚对她得到的声援充满热情。“很多人帮助了我们，因为我们是梦想的一部分。”

但这并不全是玫瑰。在旅途中，赫尔曼得了疟疾，在得了禽流感、非洲的埃博拉病毒和中美洲的登革热时越过了亚洲。

赫尔曼说：“我们已经走出了冠状病毒，进入了一场毁灭性的战争。”如果你等待正确的时机，你将永远有理由不实现自己的梦想。”

-像梅西和教皇一样的阿根廷-

在 Gualeguaichu 的街道上，角与格雷厄姆-佩奇的通道相遇。老爷车迷很想拍照。有些人购买了《捉住梦想》一书的副本，Zapps在其中谈论他们的经历。他们说，这是主要的收入来源，因为到目前为止已售出100,000本。

世界各地的其他 “开门者” 是明星莱昂内尔·梅西和弗朗西斯教皇。因为他们是阿根廷人。他们甚至拜访了他们，感谢他们并带来了一本书。

这一切都始于没有手机或GPS的六个月旅程，仅节省了4,000美元。到达阿拉斯加花了4年时间，我儿子乘船回到阿根廷环游全国。此后，非洲、大洋洲、亚洲和欧洲紧随其后。

他们触摸了珠穆朗玛峰，在亚洲尝试了 balut（改良鸭蛋），在纳米比亚与辛巴舞共舞，进入埃及的图坦卡蒙墓，航行了许多海洋。

对于孩子们来说，这是完成远程学校和母亲课的第一手经历。在阿根廷，面对面的学校在等着他们。

帕洛玛说：“我最想要的是结交很多朋友。”

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