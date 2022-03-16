危地马拉毕业了 1600 名警察，试图降低暴力发生率

危地马拉城，3月15日，危地马拉总统亚历杭德罗·贾马泰（Alejandro Giammattei）周二参加了国家民警1600多名新警官的毕业典礼，这是政府减少中美洲国家谋杀和动乱战略的一部分。 在危地马拉城北部警察学院举行的毕业典礼上，总统承认，这个中美洲国家 “与其他所有人一样存在安全问题”。 Giammattei在讲话中说，401名妇女和1 205名男子作为国家民警的新成员毕业，警察负责照顾民众。 Giammattei强调，在毕业之前，特工们接受了为期约六个月的培训和培训课程，以确保生活在危地马拉境内的1800万人的安全。 内政部长（内政部）戴维·拿破仑·巴里恩托斯（David Napoleon Barrientos）表示，这些新警官是2021年毕业的1,500人中增加的，达到了本届政府四年制定的警察毕业目标的62.3％。 根据官方数字，危地马拉民警在22个省共有42 000名成员。 这位官员说，从新代理人毕业后，正在寻求降低中美洲国家的凶杀率，根据巴里恩托斯的说法，中美洲国家的凶杀率去年关闭，每10万居民中有16.6人死亡。 这位部长说，Giammattei政府的目标是将危地马拉的谋杀率降低到每10万人中有8人。 根据武藤支持小组（GAM）周二发布的一份报告，巴里恩托斯声称谋杀案有所减少，但指出，危地马拉的凶杀率为每 10 万人中有 28 人。 根据国际组织的最新记录，危地马拉是世界上20个暴力最严重的国家之一，2022年记录了4,078起谋杀案，比2020年记录的3500起犯罪多16.5％。