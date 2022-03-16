“绿色天堂”，巴拉圭为不愿接种疫苗的欧洲人提供的有争议的避难所

他们会说德语，对疫苗保持警惕，然后在巴拉圭避难，寻求 “精神和精神” 的发展。有人提议巴拉圭生活在远离欧洲 “法规” 的封闭社区中，并非所有人都能实现这一目标。

它被称为帕拉伊索佛得角（ParaísoVerde），位于卡萨帕（Caazapá）附近，距离亚松森约4小时车程。通过一条土路可以到达16平方公里的土地，在潘帕斯中间有一片林区。

有些房屋已经完工，其他房屋仍在建设中，还有公寓式公寓。阴影稀少，夏季为37摄氏度，湿度为60％。

根据该网站的说法，帕拉伊索佛得角是一个 “自由殖民地”，在奥地利夫妇欧文（Erwin）和西尔维亚·安瑙（Sylvia Annau）的倡议下，于2016年出现，“梦想着拥有更好的生活和矩阵之外的未来”。

他们表示，他们正在避免退化性实施的全球传播，例如 “世界各地的社会主义趋势” 和 “5G”、chemtrails [确保有秘密的政府计划将飞机上的有毒化学物质释放到环境中的阴谋论]、氟化水疫苗和健康义务。”

“他们是我们探索新可能性的催化剂。”这在网站上有解释。

-“法规太多”-

花园和菜园周围环绕着讲德语的人，只有 72 岁和 70 岁的亨氏·克洛兹纳和格希尔德·维奇才能感到舒适。这对夫妇不懂西班牙语，也没有接种疫苗，于2020年10月抵达帕拉伊索佛得角，以逃避欧洲的 “过度法规，规则和税收”。

赫伯特告诉法新社，他之所以没有接种疫苗，是因为 “仿制疫苗不会改变DNA，而是因为抗covid发生了变化”，格希尔德支持他。“这种新的疫苗接种不正常，我认为这是人类对蛋白质的实验。”作为前税务顾问，她定居在帕拉伊索佛得角弹钢琴并 “发现自己的才华”。

这些是少数能够在法新社通过录像带负责场地时能够交谈的当地居民，并且总是在司机导游的陪同下。

在帕拉伊索佛得角，人们对媒体不信任。在一些报道将其描述为 “conparanoid” 之后，媒体难以置信。创始人欧文·安瑙（Erwin Annau）多次拒绝了法新社的采访请求。带着孩子的年轻夫妇穿过学校的郊区。替代教育体系涵盖从幼儿园到高中。

-“我们没有地方”-

另一位向法新社作证的授权对话者是德国人乌韦·克雷默（Uwe Craemer），他自称是 “自然主义医生”，负责 “健康中心”，致力于顺势疗法和臭氧疗法。

“我们离开欧洲是因为我们不想要其他选择，我们只想要医学院。我们没有地方。”克莱默声称冠状病毒 “并不新鲜”，但 “它被用来锁定我们，惩罚我们并戴上口罩。”

“许多来这里的人不想接种冠状病毒疫苗，但他们没有接种疫苗。Paraiso verde的主要理念是，我们正在迈向一个新时代，一个没有放荡的自由时代，” 管理该场地的Reljuv公司总裁胡安·布克说。

-投诉-

据该网站称，数十名建筑工人排队在paraíso verde paraíso verde工作，一旦工作完成，可容纳2万人。法新社咨询了其中几人，但他们害怕作证。

巴拉圭检察官办公室收到了有关周围湿地欺诈、违反信任和干燥的投诉。也许卡萨帕市长阿玛多·迪亚斯·维隆告诉法新社，“其中一名来访的外国人以欺诈罪提起了约20万美元的诉讼。”

根据Buker的说法，今天大约有250人居住在那里。但是，一些定居者，例如退休夫妇巴尔特劳德·格茨勒和乌里·弗莱什哈克，已经占领了这片土地，但离开了。

“我年纪太大了，无法等待基础设施准备就绪。我将在4-5年后回来，为这个项目提供更多的人，更多的道路，更多的互联网，更多的电力和更多的水。” “，安装在Paraiso Verde郊区的新房子里的Goetzler说。

开始发展永久文化的保罗·萨拉丁也离开了，但发现该地区运河的发展 “在受保护的荒野地区苏岛上造成了严重的环境问题”。

“许多家庭之所以离开，是因为他们与以前的沟通方式截然不同，没有人有证书，没有人真正拥有土地，但他们付出的代价比平时高出四到五倍。”萨拉丁说，他定居在靠近帕拉伊索佛得角的另一个德国定居点科洛尼亚独立城。

帕拉伊索·佛得角（Paraísoverde）在其网站上指出，许多离开该殖民地的人 “希望继续生活在旧系统中”，现在拒绝了40％有兴趣提高选择性的人。

-PBL/NN/RSR/LTL/DBH