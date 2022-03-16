Goggia 赢得第三届速降世界杯

马德里，3月16日，女子速降世界杯本周三第三次由意大利索非亚·戈贾举办，他在法国高雪维尔的决赛中领先于另一位竞争对手瑞士的科琳娜·苏特。美国米凯拉·希弗林（Mikaela Shiffrin）朝着世界杯的全面胜利迈出了一大步 希弗林的主要竞争对手斯洛伐克人 Petra Vlhova 获得了第 16 名。 Goggia 判他降级，并为已经在 2018 年和 2021 年获得降级的人增加了头衔。就在一个月前，她被宣布为北京奥运会专业组的亚军，并在四年前的2018年平昌冬奥会上获得金牌。 2022年在北京获得金牌的意大利和苏特在一场比赛中赢得了降级将军的最后一场胜利，一切都超过了75分的高雪维尔，有利于贝加莫。 苏特必须赢得胜利才能夺走 Goggia 的小水晶球，他在 Shiffrin 的第 12 位获得了 0.68 的冠军。萨特在 19 日为 0.98。 今天，在长达2,307米的法国赛道上，这位身材不错的美国人已接近杯赛的绝对胜利。他在 1:27 .00 结束了血统，其次是奥地利的克里斯汀·舒尔和瑞士的乔安娜·哈伦，均降至0.10。 戈齐亚在降级排名中获得504分，其次是萨特在捷克共和国的埃斯特·莱德卡的407分和339分。 在总体排名中，Shiffrin 获得了 1,345 分，比斯洛伐克的佩特拉·弗洛娃获得 1.189 分。在忘记北京奥运会之后，美国人的目标是在26岁的六场比赛中争取第四场没有获得奖牌的最后一场胜利。 男士/jag