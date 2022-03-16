惠誉下调了31家俄罗斯银行的总体评级。

3月15日，纽约惠誉将31家俄罗斯银行的国际货币发行人风险评级（IDR）从 “B” 下调至 “CC”，短期评级从 “B” 下调至 “C”。 根据该声明，惠誉考虑了3月5日的俄罗斯总统令，该法令对银行以原始货币向某些国际债权人定期偿还债务的能力施加了 “不可逾越的障碍”。 备忘录指出：“尽管该法规的实际执行情况尚不清楚，但我们认为，惠誉对'CC'评级的定义最好地反映了高风险，因此，出现某种形式的不合规的可能性很高。” 此外，该机构还强调了银行业进一步干预外汇交易和存款的风险。 3月8日，该机构已经认为将俄罗斯长期国债的外币评级从 “B” 降至 “C” 而不履行其义务是 “迫在眉睫” 的。 此外，惠誉已将所有俄罗斯银行的VR评级从 “b” 下调至 “CCC”，以 “反映开展银行业务的运营环境急剧恶化”。 惠誉总结说：“美国和欧盟实施的制裁极大地增加了市场的经济和金融风险，这意味着信贷风险非常高，这对银行资产的质量、偿付能力、贷款和流动性状况至关重要。” 3月6日，穆迪评级机构将俄罗斯政府的主权偿付能力备忘录的评级从 “B3” 下调为 “Ca”，后者已经是 “垃圾债券” 的一部分，原因是预计俄罗斯中央银行的资本控制将限制俄罗斯的跨境支付，包括债务还本付息联邦。 JUPU/CFA