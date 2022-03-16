厄瓜多尔总统部分拒绝规范强奸堕胎的法律

厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索（Guillermo Lasso）部分否决了规范强奸受害妇女自愿堕胎的法律，将暴力受害女孩的终止妊娠期缩短了最多12周。

保守党总统在推特上发布的一封信中写道，他 “决定对该法案发表评论，以确保完全遵守宪法法院的裁决。”

拥有相反多数的立法机构必须在2月18日决定是接受为期30天的政府修正案还是批准原始文件。

国民议会在法律中规定，生活在被强奸的农村地区的 18 岁以下妇女可以在怀孕 18 周内堕胎，而城市地区的成年人和居民可以在怀孕 12 周内堕胎。

作为怀孕12周的唯一有权否决的时期，阿卡斯在《宪法》中指出，“我们人人平等”，“根据公民的条件、出生地或出生地在法律上划分公民是《宪法》”。

去年4月，厄瓜多尔宪法法院扩大了因强奸案而堕胎的机会。在这项规定之前，只有残疾或有死亡风险的妇女才可以自愿终止妊娠。

在厄瓜多尔，因不可接受的原因而堕胎的妇女将被判处长达两年的监禁。

— “痛苦的现实” —

宣布该法案的民主党左翼议员约翰娜·莫雷拉在推特上说，在短期内，“它只会影响最贫穷和最被遗忘的人，我们的妇女将躲藏起来。”

莫雷拉评论说：“President @LassoGuillermo 拥有部分否决权，不明白我们女孩每天生活的痛苦现实。”

根据官方数据，厄瓜多尔的少女怀孕率在拉丁美洲的女孩和青少年中排名第三，每天有7名14岁以下的儿童分娩。

这位说他不同意法律的统治者向该文件提交了61条评论。其中包括医务人员出于良心拒服兵役以及在强奸的情况下需要堕胎。

这位前右翼银行家拉索在一封信中说：“宪法法院明确命令立法机关在强奸案中要求堕胎，但大会并没有真正这样做。”

例如，总督在提交国民议会的一份文件中指出，法律 "没有规定必须对受害者进行体检以查明侵权行为和保护其健康，也没有规定为刑事调查收集证据"。

套索的要求之一是提出强奸申诉。

女权主义组织 Surkuna 声称，根据检察官的说法，在 2014 年 8 月至 2021 年 11 月期间，大约有 42,000 起强奸投诉。

上周，美国众议院议员要求套索在不改变强奸的情况下通过堕胎法。美洲人权观察组织主任塔玛拉·塔拉西克·布朗纳说，总统 “有能力也有责任履行尊重法治运动的义务。”

旧/墨水