厄瓜多尔总统反对堕胎法

基多（美联社）— 厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索周二部分否决并反对国会通过的允许因强奸而堕胎的法律，包括统一终止妊娠的最后期限和设定获得这些权利的要求。

总统在推特账户上发布的消息中说：“我的决定将始终在宪法职能规定的范围内构成；这就是为什么我决定对该法律草案发表评论，以确保它完全符合宪法法院的判决。”

它还呼吁将医生关于出于良心反对的决定扩大到堕胎的要求。统治者自怀孕以来就宣称自己是生命的捍卫者，但在竞选总统期间，他提议尊重与自己的想法不符的决定。上诉是在法律宣读截止日期前两天提出的，立法者现在必须裁定 30 天。

去年 2 月中旬，国会于去年 4 月通过了一项关于所谓的中止强奸怀孕的法律，以规范宪法法院将怀孕期间堕胎合法化的决定。

该国每年举报的强奸和堕胎犯罪案件有数千起，母亲因其他原因可能被判处5至7年监禁，帮助实施强奸和堕胎罪的人可被判处1至3年监禁。

厄瓜多尔检察官办公室在2016年至2020年期间登记了超过27,000起强奸案件。2016年共有4,884起案件，2017年为5,045起，2018年报告的案件为5,667起，2019年为6,034起。到2020年，它减少到5,450，但下降不是由于犯罪率的减少，而是由于面临冠状病毒大流行的政策，这是由于受害者无法离开。

根据人权办公室的数据，每年有3,000多名10至14岁的女孩怀孕，12％的10至19岁的年轻人至少怀孕过一次。

在美国可以无条件终止妊娠的国家中，阿根廷，乌拉圭和古巴是可以无条件终止妊娠的，尽管美国和加拿大也允许这样做，但在玻利维亚，哥伦比亚和秘鲁，强奸或乱伦是可能的。相反，在巴西，危地马拉，墨西哥，巴拿马，巴拉圭和委内瑞拉，墨西哥的一些州增加了其他原因，但禁止堕胎，除非威胁母亲的健康。

萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯和多米尼加共和国毫无例外地禁止终止妊娠。